تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير توست الدجاج بالبشاميل

توست الدجاج بالبشاميل من ألذ الوجبات التي يفضلها شعوب مختلفة حول العالم، وتقدم كطبق رئيسي كما تتميز هذه الوصفة بتعدد طرق تحضيرها من دولة لأخرى ومن بيت لأخر، كما تختلف توابلها في طريقة إعدادها. سوف تعرض لكي شملولة طريقة من هذه الطرق اللذيذة لتسعدي بها أولادك وأسرتك.

المقادير

المقادير والمكونات:

2 قطعة صدور الدجاج (مقطع مكعبات).

زيت نباتي للقلي (حسب الحاجة).

بهارات دجاج مشكلة (حسب الرغبة).

500 ملل كريمة الطبخ.

250 ملل شوربة الدجاج.

ظرف بودرة البشاميل.

رشة بودرة البصل والحبق الجاف.

7 شرائح توست.

6 شرائح جبن موزاريلا.

كوب جبن موزاريلا (مبشورة).



خطوات التحضير

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قومي بتتبيل الدجاج بالبهارات وقلبيه على النار مع الزيت واتركيه حتى ينضج تماما.

في وعاء أخر قومي بخلط البشاميل مع الكريمة ثم ضعي شوربة الدجاج وبودرة البصل والحبق.

قومي برص شرائح التوست في صينية الفرن ثم وزعي عليه طبقة من صوص البشاميل ثم الدجاج ثم شرائح الجبن مع القليل من الصلصة وأخيرًا غطيه بطبقة أخرى من التوست.

وزعي على طبقة التوست الأخيرة المتبقي من البشاميل والجبن المبشورة.

أدخلي الصينية في الفرن وأتركيها حتى يحمر وجهها.

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