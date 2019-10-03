تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أرنب في صوص المستردة

جربي اليوم وصفة جديدة للأرانب بطريقة فاتحة للشهية، طريقة عمل الأرانب بصوص المستردة اللاذع بجانب المكرونة.

المقادير

1 1/4 كيلو أرنب مقطع 6 قطع(كتفين، فخذين والظهر مقطع نصفين)

2 ملعقة كبيرة مستردة

ملح و فلفل أسود

زيت زيتون

مقادير صوص المستردة

1 1/2 كوب مرقة دجاج

1/2 كوب عصير تفاح

1/2 كوب كريمة

2 ثمرة بصل متوسطة مبشورة خشن

3 شرائح بيف بيكون مقطعة شرائح بعرض 3 سم

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة مستردة ديجون

2 ملعقة كبيرة ورق زعتر

خطوات التحضير

كونى نجمة فى مطبخك و قدمى على مائدتك الرمضانية أشهى و أطيب الأطباق الرئيسية إليكى أرنب في صوص المستردة ذو المذاق المميز الرائع و إليكم الطريقة .

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تحضير أرنب في صوص المستردة

يسخن الفرن على درجة حرارة بين الهادئة والمتوسطة و ينظف الجمبري جيداً و يجفف بورق مطبخ .

يتبل الأرنب بالملح والفلفل و يدهن بالمستردة و يسخن زيت زيتون في طبق فرن حراري ممكن إستخدامه على النار .

يحمر الأرنب في الزيت على دفعات حتى يحمر و يوضع في طبق آخر .

في نفس طبق التحمي يشوح البصل والبيكون لمدة 5 دقائق و ينثر عليه الدقيق و يقلب قليلاً حتى يصفر لون الدقيق .

يضاف المرقة و العصير بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يكتل ثم يضاف ورق الزعتر و قطع الأرنب .

يغطى الطبق و يوضع في الفرن لمدة 75-90 دقيقة أو حتى ينضج و يصبح لين نخرج الطبق من الفرن .

يوضع الطبق على نار متوسطة و تضاف 3 ملعقة كبيرة مستردة والكريمة و يقلب .

و نتذوق الصوص و نضيف 1 ملعقة كبيرة مستردة إضافية حسب الذوق و يتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود .

يترك الخليط يغلي على نار هادئة حتى يصبح كريمي .

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يقدم مع البطاطس المهروسة أو الأرز المسلوق حسب الرغبة .

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