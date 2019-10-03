تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فصوص اليوسف أفندي بالشيكولاتة والفستق

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 حبة يوسف أفندي

نصف كوب شيكولاتة مذابة

ربع كوب فستق مجروش خطوات التحضير Advertisements يقشر اليوسف أفندي، ويقسم فصوص.

تغمس الفصوص في الشيكولاتة حتى منتصفها.

توضع في الفستق ليغطي الشيكولاتة.

ترص في صينية مسطحة لمدة ساعة وحتى تتماسك الشيكولاتة.

ترص في الطبق، وتقدم. قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الفستق بدون فرن

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