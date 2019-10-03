تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الفستق بدون فرن

المقادير

2 كوب فستق مقشر

كوب وربع سميد

1 كوب سكر

ثلث كوب ماء

2 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة كبيرة ماء زهر

1 معلقة صغيرة عصير ليمون

2 كوب

قشطة

للحشو

خطوات التحضير

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ينقع الفستق في ماء دافئ لمدة ليلة كاملة، ثم يرفع ويجفف بفوطة نظيفة، وتزال قشوره.

يوضع السميد في وعاء على النار، ويضاف إليه الزبدة، ويقلب لمدة 10 دقائق وحتى يتحمص.

يوضع الفستق في الكبة، ويضاف إليه ربع كوب سكر، ويطحن جيداً حتى ينعم.

توضع باقي كمية السكر في وعاء على النار، ويضاف إليه الماء وعصير الليمون، ويقلب حتى يذوب السكر.

يضاف خليط الماء إلى السميد، وتقلب جيداً.

يضاف الخليط إلى الكبة، ويضاف إليها ماء الورد، وتفرم جميع المكونات جيداً حتى نحصل على خليط لين.

توضع في وعاء، وتغطى، وتحفظ في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

تدهن قوالب التارت بالزيت أو تبطن ببلاستيك استريتش.

يوضع جزء من خليط الفستق في القالب، ويضغط عليه جيدا مع ضرورة ملامسته للأطراف.

يوضع مقدار معلقة كبيرة من القشطة بداخله، ثم يوضع مقدار آخر من خليط الفستق.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين، أو لحين التقديم.

تقلب على طبق التقديم، ويزال القالب بحرص.

تزين بالفستق والقشطة، وتقدم.

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