الدكتور أحمد عاصم يُوضِّح مشاكل وعلاج التبويض عند المرأة

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية والعقم، أنه على المرأة التي تعاني عدم انتظام دورة الطمث يجب متابعة التبويض بالموجات الصوتية عن طريق المهبل وتقييم النسب المختلفة للهرمونات تحديد موعد الخصوبة الشهري وبالتالي تحسين فرص الحمل الطبيعي.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أما في الحالات التي تكشف فيها متابعة التبويض بالموجات الصوتية عن طريق المهبل عن ضعف التبويض أو اضطرابه أو عدم حدوثه ننصح الزوجة بتنشيط التبويض تحت الإشراف الطبي الدقيق والمتابعة بالموجات الصوتية للتأكد من استجابة المبيضين للتنشيط وتحديد موعد الخصوبة.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أن الأسباب الأكثر شيوعا لعدم الإباضة هي الإجهاد، وتقلبات الوزن، تكيس المبيضين، والأسباب الأخرى قد تشمل اضطرابات الغدة النخامية، الغدة الدرقية وارتفاع مستوى البرولاكتين.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا قبل البدء في علاج مشاكل التبويض من المهم إجراء اختبارات معينة لتحديد سبب هذه الاضطرابات مثل الفحص بالموجات فوق الصوتية للمبيضين والرحم واختبارات الدم لقياس مجموعة من الهرمونات بما في ذلك الغدة الدرقية، البرولاكتين، FSH ،LH، التيستوستيرون.

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