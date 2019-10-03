طريقة عمل كب كيك الموز بالشيكولاتة بدون دقيق

القاهرة - لايف ستايل

المقادير 5 شريحة

توست

مقطع

1 معلقة كبيرة سكر

3 بيضات

1 كوب

مشروب شيكولاتة بالموز

ربع كوب رقائق شيكولاتة

1 حبة موز مقطع

موز شرائح للتقديم خطوات التحضير Advertisements يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزيت.

يوضع مشروب الموز في بولة، ويضاف إليه السكر والبيض، ويخلط جيداً.

يضاف إليه التوست والموز المقطع، ويخلط جيداً حتى يتجانس.

يوزع الخليط في قوالب الكب كيك، ثم توضع فوقه رقائق الشيكولاتة.

يدخل الفرن لمدة 25 دقيقة وحتى ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ.

يرفع من القوالب بحرص، ويترك ليبرد.

يرص في الطبق، ويقدم مع شرائح الموز. قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت الأحمر بالشوكولاتة

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