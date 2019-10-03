تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشيكولاتة بجوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 كوب بسكويت شيكولاتة مجروش

1 كوب زبدة مذابة

1/2 كوب مكسرات مجروشة

5 ملعقة كبيرة سكر بودرة

5 ملعقة كبيرة لبن بودرة

5 ملعقة كبيرة كاكاو

5 ملعقة كبيرة جوز هند

رشة فانيليا

صوص شيكولاتة خطوات التحضير في بولة متوسطة الحجم ضعي الزبدة و الكاكاو و السكر البودرة و اللبن البودرة والمكسرات.

اضيفي جوز الهند و البسكويت و الفانيليا الى البولة و قلبي حتى تمام الاختلاط.

ضعي مزيج البسكويت في قوالب سيليكون ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

زيني الكب كيك بصوص الشيكولاتة و قدمية. Advertisements قد يهمك أيضاً : تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سموذي التوت الأحمر بالشوكولاتة

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