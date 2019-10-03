دي يونج يفضل ميسي على مواطنه فان ديك

قال الهولندي فيرنكي دي يونج لاعب خط وسط برشلونة الإسباني، إن زميله وقائد فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الأفضل على الإطلاق، لافتا إلى أنه يستحق التتويج بجائزة "ذا بيست" على حساب مواطنه فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وقال دي يونج (22 عاما) في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ميسي هو المفضل لديّ، لقد كان الأفضل دائما، وما يمكن أن أراه أنه أفضل لاعب على الإطلاق".

وأردف: "فان ديك قدم موسما رائعا، إنه لاعب رائع وشخص رائع كذلك، لكن بالنسبة لي ميسي هو القمة وسأختاره دائما للفوز بالكرة الذهبية".

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وأوضح دي يونج، الذي انضم إلى برشلونة هذا الصيف قادما من أياكس الهولندي بعد أن أثبت أنه من أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، أنه يشعر براحة في الفريق الكتالوني، وأنه كان يتمنى أن ينتقل زميله السابق في فريق أمستردام ومواطنه ماتيس دي ليخت إلى "البارسا".

وأكمل: "لقد كان قراره يوفنتوس الإيطالي، وأعتقد أنه قام بعمل جيد لأنه أحد أكبر الأندية في أوروبا".

كما أعرب لاعب وسط المنتخب الهولندي عن إعجابه بالإسباني أنسو فاتي (16 عاما)، الذي سجل هدفين في الدوري الإسباني.

وقال في هذا الصدد: "لم أكن أعرفه، لكنه لاعب غير عادي، إنه في الـ16 من عمره ويلعب في الفريق الأول في برشلونة، هو لاعب موهوب للغاية، لكن أكثر ما أثار دهشتي هو احترافيته، عندما كان عمري 16 عاما كنت لاعبا عاديا، بينما يبدو هو كلاعب محترف تماما".