تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كرات زبدة اللوز

في خطوات بسيطة وسريعة، حضروا كرات زبدة اللوز في المنزل وقدموها لأطفالكم.

المقادير

1 كوب دقيق لوز

2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) عسل نحل

1 كوب زبدة اللوز

1 كوب شوكولاتة داكنة مذابة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند

خطوات التحضير

نحضر وعاء كبير وعميق ونضع فيه دقيق اللوز والعسل زبدة اللوز ونقلب حتى تختلط كل المكونات وتتماسك

نقوم بتشكيل خليط زبدة اللوز على شكل كرات مع وضع خلة خشبية في كل كرة

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نضع كرات زبدة اللوز في قالب و مغطى بورقة زبد ثم ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة .

نخلط زيت جوز الهند مع الشوكولاته

نغمس كرات زبدة اللوز في خليط الشوكولاته ثم ندخلها الثلاجة مرة اخرى حتى تتماسك.

سر نجاح تحضير كرات زبدة اللو

إذا لم يتمسك خليط زبدة اللوز نضيف له دقيق اللوز مع التقليب حتى يتماسك.

فوائد كرات زبدة اللوز

تحتوي كرات زبدة اللوز على نسبة عالية من البروتين

كرات زبدة اللوز غنية بالألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي

تساعد كرات زبدة اللوز تهدئة الأعصاب والقضاء على التوتر

كل 16 جرام من زبدة اللوز تحتوي على 98 سعر حراري.

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