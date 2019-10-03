5 أطعمة تجعلك يقظًا طوال اليوم وتحافظ على مستويات السكر في الدم منها الزنجبيل

كشفت دراسات حديثة أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في القضاء على أعراض التعب، التي يصاب بها الكثير على مدار يومهم.

وتعزز هذه الأطعمة الطاقة، وتحافظ على مستويات السكر في الدم والطاقة بالتساوي خلال اليوم، بحسب ما نشرته "الوكالة الألمانية".

توصلت الدراسات إلى أن هناك الكثير من الأطعمة التي تعزز الطاقة وتجعل الشخص يقظا طوال اليوم، وهي:

أوراق النعناع

يزيد النعناع القدرة على التنفس وتركيز الأكسجين في المخ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة وبالتالي فهو طعام تحفيزي ممتاز في وسط النهار لاجتياز فترة ما بعد الظهر.

الزنجبيل

يقلل الشعور بالتعب بتحسين الدورة الدموية ومستويات السكر في الدم، كما يساعد هذا الطعام العطري مرضى الصداع النصفي الذي يمكن مقارنته حتى بعقار سوماتريبتان ولكنه له آثار جانبية قليلة.

Advertisements

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة غنية بالكافيين وكذلك ثيوبرومين اللذان يساعدان في تعزيز مستويات الطاقة، وكلما كانت الشوكولاتة داكنة، قل السكر فيها وزاد تعزيزها المحتمل للطاقة.

التوت

من المصادر الممتازة للميلاتونين (هرمون النوم الطبيعي) الذي يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم هنيئة لإبقاء المرء منتعشا طوال النهار.

الفواكه الجافة

من أفضل المصادر السريعة للطاقة، وتحتوي على الكثير من المغذيات الأساسية بما في ذلك فيتامين "ايه" و"بي 6" و"سي" و"دي".

قد يهمك ايضاً:

خمسة أطعمة مفيدة للإنسان رغم سمعتها الصحية السيئة تعرف عليها