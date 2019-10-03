شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. حسب عمرك اعرف إيه التطعيمات الأساسية لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التطعيمات من الأشياء الأساسية التى تساعد على الوقاية من الأمراض، ولا تقتصر فقط على الأطفال والرضع.

وفى هذا الفيديو المعلوماتى نقدم قائمة التطعيمات اللازمة حسب المرحلة العمرية، وفقاً لموقعى Kids Health وHealthy children.

أولاً.. تطعيمات ضرورية للأطفال

- الجدرى المائى.. على جرعتين الأولى بالشهر الـ 12و 18من عمر الطفل وجرعة أخرى بعدها بـ 3أشهر

- الخناق والكزاز والسعال الديكى

- التهاب الكبد الوبائى HEPA

- التهاب الكبد ب HepB

- التهاب السحايا Hib

- فيروس الورم الحليمى البشرى

- الأنفلونزا الموسمية

- الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

- لقاحات المكورات السحائية

- لقاح المكورات الرئوية

- لقاح شلل الأطفال (IPV)

- لقاح فيروس الروتا

ثانياً.. قائمة تطعيمات لصغار السن والبالغين

- السعال الديكى - الدفتريا - التيتانوس

تأخذ بين 11 و 12عامًا، ويمكن أن تعطى فى سن من 13 لـ 18 سنة.

- المكورات السحائية

بين 11 و 12عامًا، مع جرعة معززة تبلغ من العمر 16 عامًا.

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- فيروس الورم الحليمى البشرى (HPV)

يوصى باستخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12عامًا، ويتم إعطاء اللقاح كسلسلة من جرعتين قبل سن 15 عامًا.



- الأنفلونزا

يحصل عليه الجميع سنوياً من سن 6 أشهر لما فوق.

- ​الالتهاب الكبدى الوبائى "ب"

للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

- ​الحصبة - النكاف (MMR)

إذا لم يتلق الشاب هذا التطعيم فى طفولته يتلقى الجرعة الثانية منه.

- ​جديرى الماء

إذا كان السن 13 عامًا أو أكبر.

- المكورات الرئوية

يجب الحصول عليه إذا كنت عرضة لأحد المحيطين بك.

- ​التهاب الكبد الوبائى A

مناسب للمراهقين والشباب فى أى عمر.

ثالثا.. تطعيمات لكبار السن

- القوباء المنطقية للبالغين الأصحاء 50 سنة وما فوق.

- المكورات الرئوية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.