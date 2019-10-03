شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف أن عندك حساسية من الطعام ؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حساسية الطعام من أنواع الحساسية الخطيرة التى يجب الانتباه لها، حيث يمكن أن تسبب حساسية مفرطة أو صدمة حساسية قد تهدد حياتك بعد تناولك لنوع معين من الطعام، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض حساسية الطعام، وفقاً لموقع foodallergy.

وتظهر أعراض حساسية الطعام عادة في غضون دقائق إلى عدة ساعات بعد تناول الطعام الذي يسبب لك حساسية، و يمكن أن يؤثر رد الفعل التحسسي تجاه الطعام على الجلد والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وفي أخطر الحالات على نظام القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن تتراوح ردود الفعل من خفيفة إلى شديدة ، بما في ذلك الحساسية المفرطة التي تهدد الحياة.



حساسية

اعراض حساسية الطعام

يمكن أن تكون العلامات الأولى للتفاعل خفيفة ، لكن الأعراض قد تتفاقم بسرعة.

قد تشمل الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة واحدًا أو أكثر من الأعراض التالية:

حساسية على شكل خلايا النحل (مناطق حمراء ، منتفخة ، حكة على الجلد).

-الأكزيما (طفح جلدي مستمر وحكة).

-احمرار الجلد ، وخاصة حول الفم أو العينين.

-حكة الفم أو قناة الأذن.

-الغثيان أو القيء.

-إسهال.

-آلام في المعدة.

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-احتقان الأنف أو سيلانها.

-العطس.

- سعال جاف.

-مرارة في الفم.



اطعمة الحساسية

قد تشمل الأعراض الحادة واحدًا أو أكثر من الأشياء التالية:

تورم الشفاه واللسان والحلق الذي يمنع التنفس.

-مشكلة في البلع

-ضيق في التنفس أو الصفير

-انخفاض في ضغط الدم (الشعور بالإغماء ، الارتباك ، الضعف ، الوفاة)

-فقدان الوعي

-ألم في الصدر

- ضعف نبضات القلب.