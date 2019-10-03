كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - يتغير الطفل سريعاً شهراً تلو الآخر، فهو سريع النمو في الأشهر الأولى من عمره، وتزداد التغيرات على الطفل في الشهر الثالث من عمره، مثل بعض التطورات الحركية والصحية والاجتماعية، ويبدأ طفل الشهر الثالث في التفاعل أكثر مع المحيطين. الطفل في الشهر الثالث: أوضح الدكتور «مختار فتحي» اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة أن وزن الطفل في الشهر الثالث يزداد كيلو غراماً بمعدل كل شهر، ويتراوح من خمسة كيلو غرامات وربع إلى ستة كيلو غرامات ونصف في نهاية الشهر الثالث، ونصح فتحي الأم بمتابعة وزن طفلها بشكل أسبوعي، وذلك لتجنب السمنة أو النحافة. تغذية الطفل في الشهر الثالث: تعتمد تغذية الأطفال في الشهر الثالث على الرضاعة، وحسب حالة الأم التي تسمح بالرضاعة الطبيعية أم الصناعية، وكما تفضل الأم أن تبدأ بتغذية رضيعها مع آخر الشهر الثالث وبداية الرابع، وإدخال بعض الأطعمة بجانب الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية. Advertisements إدراك طفل الشهر الثالث: يبدأ الطفل بالإدراك والانتباه والتطور لكل من حوله، وبالأخص البحث والنظر على من يقوم باللعب معه، ويبدأ بالانتباه إلى الأصوات والالتفات بعينه ورأسه عليها، والتدقيق في الوجوه، ويبدأ بالبكاء إذا ترك وحده ويضحك عندما يرى وجه والدته وإخوته. ولكن يظل أكثر ما يجذب نظره هو اللون الأحمر، يبدأ في محاولة مسك أطرافه، ومسك الأشياء للتعرف عليها عن طريق لمس الفم. قدرة طفل الشهر الثالث في رفع رأسه: عندما ينام طفل الشهر الثالث على بطنه، يبدأ في رفع رأسه لمدة دقيقة ليس أكثر، وعندما ينام على ظهره، يبدأ في تحريك يديه وقدميه بشكل أكبر، ومن الممكن أن يبدأ في تحريك جسمه بالكامل من مكان نومه في سريره، ولكن لا يمتلك القوة على التقلب على جانب آخر، إلا أن هناك بعض الأطفال لديهم القدرة على التقلب على الجانب الآخر في الشهر الثالث. خطأ كبير يقع فيه الأهل بالنسبة لطفل الشهر الثالث: وهو إجباره على الوقوف والجلوس، فهذه الوضعية لا تجعل جسمه في راحة ويمكن أن تضر بعظم الطفل.

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