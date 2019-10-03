كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - تشعر العديد من السيدات بتغيرات جسدية، تجهلن معناها، ولكن هذه التغيرات والأعراض تنذرك بأنك حامل قبل موعد الدورة بـ11 يوماً تقريباً، وعند القيام بالتحليل، سوف يظهر ذلك في تحليل الدم ولكن الاختبار المنزلي يظهر بعد تأخر الدورة الشهرية عن موعدها.

كشفت «الدكتورة» هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد عن أعراض الحمل قبل الدورة بـ11 يوماً، وهي تتمثل فيما يلي...

الإرهاق والتعب:

إعياء وتعب غير عادي من أعراض الحمل للبكر، ويرجع ذلك لهرمون البروجسترون، يصل إلى ذروته عندما تشعر الحامل بالرغبة الشديدة في النوم بشكل متواصل، كما يزداد التعب مع انخفاض مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

غثيان صباحي:

هذه أعراض شائعة مرتبطة بالحمل. يقترن غثيان الصباح بالغثيان والقيء لمعظم النساء، ويمكن أن يحدث في أي وقت خلال اليوم. سبب هذا غير واضح لكن الأطباء يرجعونه إلى أن الهرمونات قد تلعب دوراً. يحدث غثيان الصباح في الأسبوع الخامس من الحمل، ويستمر حتى الأسبوع الثاني عشر. وأحياناً يستمر لوقت أطول لدى الأشخاص الذين يعانون من الدورة الشهرية غير النظامية.

تغييرات الثدي:

هو مرة واحدة في حياة المرأة عندما تظهر التغييرات في الثدي. يصبح الثديان رقيقين ومنتفخين بين الأسبوع الرابع والسادس. هذا بسبب التغيرات الهرمونية. في وقت لاحق، ينمو حجم الثديين ويصبح لون الهالة أغمق. يزيد قطر الهالة أيضاً. بعض النساء لديهن تجربة الإحساس بالوخز.

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انحرافات الطعام:

النفور من الطعام شائع للغاية خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. يحدث هذا في بعض الأحيان بسبب الرائحة التي تنبعث من الطعام. تصبح الأعصاب الشمية حساسة للغاية خلال هذا الوقت، وإذا لم تكن الرائحة مريحة، فقد تؤدي إلى الغثيان والقيء.

كثرة التبول وسلس البول:

تزداد كمية الدم في الجسم عند بداية الحمل. هذا يجعل الكليتين تعملان أكثر من المعتاد ويزيد السائل في المثانة. قد تصبح رحلات الحمام أكثر تكراراً خلال هذا الوقت، وقد تصل إلى حد التسرب العرضي.

الإمساك:

يبطئ الجهاز الهضمي بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم أثناء الحمل. هذه القضية تؤدي إلى الإمساك. في بعض الأحيان، تعاني الحامل من الانتفاخ في المعدة بسبب الإمساك.

أعراض أخرى محتملة:

تشمل الصداع وآلام الظهر والدوار وحتى تقلب المزاج، الهرمونات هي السبب في تقلب المزاج وانخفاض ضغط الدم والسكر والدوار.