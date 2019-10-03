تعرفي على كيفية تعليم الأطفال النطق

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 أكتوبر 2019 10:41 صباحاً - يختلف النطق من طفل لآخر، وتتساءل العديد من الأمهات عن كيفية تعلم الأطفال النطق، لذلك تقدم اختصاصي التخاطب «نيفين مسعود» أفضل الخطوات لتعليم الأطفال النطق. تعليم الأطفال النطق: عليك بتدريب طفلك على النطق عن طريق تردد كلمة بابا، فهي تعتبر خفيفة على لسان طفلك، قبل كلمة ماما، فهي تحتاج لمجهود أكبر لقولها وطريقة ضم الشفاه، وتستغرق وقتاً أطول ليرددها الطفل.

على الآباء التحدث المستمر مع الطفل منذ الولادة، وذلك من أجل التعرف على صوت الوالدين، والاستجابة لهما، لذا يمكن أن يقوم الأب والأم على التركيز على التحدث المستمر مع الطفل؛ من أجل تعليم الطفل النطق وإصدار النغمات المختلفة على سمع الطفل والاهتمام بإظهار تعابير الوجه أمامه، فعادة الأطفال يراقبون تعبيرات الوجه لتطوير لغة الكلام لديهم. يبدأ الطفل في إصدار بعض الأصوات من عمر 6 أشهر، ليردد بعض المقاطع العشوائية مثل دادا، وعند إتمامه الـ9 أشهر، يمكنه فهم بعض التعبيرات المتعلقة بالوداع وإضافة حركات يدوية تشير لمعنى الوداع مثل باي باي باي. Advertisements يبدأ الطفل في عمر 9 أشهر فهم بعض الكلمات، أبرزها النهي وهي كلمة لا، ليبدأ يرددها، كما يبدأ على عمر 10 أشهر ترديد بعض أواخر الأسماء مثل أسماء الأشخاص، وأول ما يبدأ تردده هو اسم والدته، ليصبح اسمها أخف على لسانه في النطق من كلمة ماما، وتيتا. على الأم تشجيع طفلها على التحدث واكتساب الألفاظ والتصفيق له والضحك في وجهه عند النطق وتحفيزه دائماً.

يقع أغلب الأمهات في خطأ كبير، وهو عدم تعليم طفلها أسماء الطعام والشراب المقدم له، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فتجنبي هذا الخطأ، وابدئي في تردد أسماء الأطعمة والمشروبات المقدمة لطفلك، لتعلمه هذه الكلمات والبدء في النطق بها، وتنمية ذكاء طفلك. الرد على بكاء الطفل، يشعره بالاستجابة لصوته، ويبدأ يشعر بالأمان من قبل الوالدين وتلبية احتياجاته من مأكل وملبس، ورضاعة. عليك ربط الحركات المختلفة من الطفل بكلمات، وتعليمها له؛ لكي يستطيع النطق بها.

عليك تعليم طفلك النطق بأعضائه يده رجله أذنه وغيرها من الأعضاء يومياً، واحداً تلو الآخر وليس جميعها دفعة واحدة. تجنبي ترك طفلك أمام وسائل الإعلام، فهي لها عامل أساسي في تأخر نطق الطفل.

القصص والأغاني من أروع الطرق لتعليم الطفل النطق، وتعليم الطفل إصدار الأصوات المختلفة والمتنوعة، وتعلم اختلاف حركات الوجه ليبدأ الطفل يعبر عن نفسه ويبدأ يردد بعض الكلمات والجمل القصيرة.

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