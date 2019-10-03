شكرا لقرائتكم خبر عن يحميك من خطر الالتهاب الرئوى.. 5 أسباب تجعلك لا تؤجل مصل الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى ملايين الناس كل عام من الإصابة بالأنفلونزا ويموت عشرات الآلاف منه، مما يجعل الحصول على لقاح الانفلونزا أمراً ضرورياً، ويعد التطعيم السنوي ضد الأنفلونزا هو أفضل وسيلة لحماية نفسك وأبنائك من الأنفلونزا.

هناك أنواع مختلفة من لقاحات الأنفلونزا، والتى توفر الحماية القياسية من 3 أنواع من الأنفلونزا، يحدد طبيبك نوع لقاح الأنفلونزا الذي تحتاجه، وسوف يرشدك وفقًا لذلك.

يساعد هذا اللقاح في تطوير الأجسام المضادة في الجسم، وتوفر هذه الأجسام المضادة الحماية من الفيروس، لكن الأمر سيستغرق حوالي أسبوعين لتكون فعالة، لذا يجب أن تأخذ اللقاح الذي تم إطلاقه قبل أسبوعين من بداية موسم الأنفلونزا.

أسباب حصولك على لقاح الانفلونزاسوف يقلل من خطر الاصابة بالانفلونزا

لا تقضي اللقاحات على خطر الإصابة بالأنفلونزا، ولكنه يقلل من المخاطر بنسبة 50 % تقريبًا، وتعتمد فعالية اللقاحات على نوع سلالة الأنفلونزا الموجودة في هذا الموسم بالذات، لأن الفيروسات تتطور طوال الوقت، لذا فإن أخذ لقاح الأنفلونزا في الوقت المحدد سيضمن أن جسمك قادر على محاربة الفيروس المنتشر.

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يقلل من مخاطر ألم العضلات والسعال

الحمى والتعب وآلام العضلات والسعال من الأعراض الشائعة للأنفلونزا، وبصرف النظر عنها، يمكن أن تتطور أيضًا المشكلات الصحية الأخرى مثل الصداع والتهاب الحلق والقيء والإسهال، ووفقا لجمعية الرئة الأمريكية يمكن أن يسبب فيروس الأنفلونزا بعض الأمراض المقلقة ، أحدها هو الالتهاب الرئوي الذى قد يضعف الجهاز المناعي ، والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب رئوي جرثومي أو فطري أو فيروسي.

يعطي الحماية للأطفال الذين لم يولدوا بعد

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية الأمراض المعدية الأمريكية في فرجينيا عام 2018، فإن لقاح الأنفلونزا الممنوح للنساء الحوامل يمكن أن يحمي الطفل من المرض.

يقلل من شدة المرض

إذا كنت مصابًا بالمرض حتى بعد التطعيم، ستساعد الأجسام المضادة التى صنعها اللقاح جهازك المناعة فى مكافحة المرض.

يفصل الحالة الطبية السابقة من الأنفلونزا

الإصابة بفيروس الأنفلونزا في مرضى السكري والمرضى المصابين بأمراض الرئة المزمنة قد تكون قاتلة، بسبب ضعف الحالة الصحية السابقة للشخص كما أن الانفلونزا يمكن أن تسبب مزيد من الضعف مع تلك الحالات، ولكن الحصول على اللقاح يمنع زيادة ضعف الجهاز المناعى.