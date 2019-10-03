شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الألوفيرا والليمون لتفتيح البقع الداكنة بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل لديك بقع داكنة على بشرتك من الشمس وترغب في تفتيحها؟ ..من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم بعض العلاجات الطبيعية التي ستساعدك على تفتيح البقع الداكنة على بشرتك، وفقاً لموقع step to health.

1- العسل لتفتيح البقع الداكنة

ـ يعد تقشير بشرتك أحد أفضل الطرق لتفتيحها ولكي ينجح هذا، من المهم أن يتم تقشيره يوميًا.

ـ استخدام العسل لتقشير البشرة ضروريًا لأنه يرطب البشرة ويلطفها، كما أن حبيبات السكر تقشر جلدك مع إضافة قليل من الماء.

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2- الليمون

ـ الليمون من أهم الأطعمة لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تظهر بسبب أشعة الشمس، لكن يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استخدام الليمون على البشرة، لأن هذا سيزيد من خطر حروق الشمس والمزيد من البقع الداكنة.

-قم بعصر ليمونة واحدة وأضف القليل من الماء.



الالوفيرا

3- الألوفيرا لترطيب البشرة

لكي تتجدد بشرتك بشكل صحيح، من المهم للغاية ترطيبها بأفضل المكونات الممكنة ومنها الألوفيرا، وهو جيد لعلاج الحروق.

قم بقص إحدى أوراق الصبار وفتحه ووضع الجيلاتين مباشرةً على المنطقة المصابة بعد تقشير البشرة.