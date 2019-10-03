شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل غير ضارة للمدخنين .. فما هي؟ والان مع التفاصيل

بعد الإعلان عن حالات وفاة عديدة بين مستخدمي السجائر الإلكترونية، باتت قضية سلامة هذه السجائر محل شك لدى الكثيرين، وأصبح من الضرورة إيجاد بدائل أخرى غير ضارة للمدخنين لمساعدتهم في الإقلاع عن التدخين.

وقد حددت دراسة نشرت أخيراً في مجلة "العلم والتقنية" أضرار استخدام السجائر الإلكترونية، بما في ذلك المواد المسببة للسرطان والمهيجات، وإن كانت بنسبة أقل من السجائر التقليدية.

وقال الطبيب أندرو ثومبر، أحد كبار المسؤولين الطبيين في هيئة الصحة البريطانية، إن أضرار السجائر الإلكترونية أقل بنسبة 95% من أضرار السجائر التقليدية، بحسب دراسة أجريت في عام 2015.

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وفي الأشهر الثلاثة الماضية، أشارت بعض الدراسات إلى أن التعرض للسجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين يلحق أضراراً بالجهاز القلبي الوعائي لدى الشباب البالغين الأصحاء، ويعوق قدرة الرئتين على درء العدوى.

كما أظهرت الدراسات بأن السجائر الإلكترونية لا تخلو تماماً من المخاطر، وحتى الآن تبين بأنها تحمل نسبة ضئيلة من خطر السجائر التقليدية.

من جهته قال الدكتور مايك نابتون، إنه لا وجود لبديل عن السجائر الإلكترونية سوى السجائر التقليدية، لذا لا بد من التحلي بالإرادة الكافية للإقلاع عن التدخين بكل الوسائل، وعدم الركون للسجائر الإلكترونية كحل للمسألة، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.