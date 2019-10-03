شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يستعد للعودة إلى الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصل مركبة الفضاء التي تقل رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض، في 2:58 بعد ظهر الخميس بتوقيت الإمارات.

ووفقا لصحيفة «البيان»، تهبط المركبة على نقطة مسطحة من سهل جيزكازجان وسط كازاخستان، وتحديدًا على مسافة 661 كم بعيدًا عن النقطة التي انطلق منها في 25 سبتمبر الماضي.

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وفور هبوط المركبة سيتم تحديد موقعها ويهرع إليها رجال الإنقاذ، لقطع حبال المظلة، حتى لا تنجر في السهل بدفع الهواء.

ويكون رجال الفضاء في حاجة لبعض الوقت حتى يتأقلموا على جاذبية الأرض، لذلك لن يكون المنصوري قادرًا على الوقوف مباشرة، وسيخضع لفحوصات طبية تتعلق بالدورة الدموية والعمود الفقري والمخ.

وينتقل هزاع المنصوري عبر طائرة مروحية إلى مطار «كاراغاندي» في كازاخستان، حيث تنظم مراسم الاحتفال ومؤتمر صحفي، على أن يكون أول اتصال هاتفي يجريه بعد الهبوط، مع والدته.