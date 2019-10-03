شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الإشعاعى لسرطان الرأس والعنق يسبب مشاكل فى التحدث والبلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة علمية حديثة بعد 10 سنوات من البحث أن العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة قد يسبب مشاكل في التحدث والبلع لبعض المرضى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن هذه المشكلات مرتبطة بالتلف الإشعاعي للأعصاب.

وقال الدكتور "توماس جالواي" من قسم علاج الأورام بالإشعاع في مستشفى فوكس تشيس للسرطان في فيلادلفيا "لقد اعتقدنا دائمًا أن الإشعاع لم يضر بالأعصاب القحفية لأنه يستهدف سرطان الرأس والرقبة".

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وقال جالواي "ما توحي به بياناتنا هو أن نسبة صغيرة من الناس يصابون بتلف الأعصاب في الجمجمة من العلاج ، لكنه يحدث بعد فترة طويلة".

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بجمع بيانات عن 1100 مريض تعرضوا للإشعاع بسبب سرطان الرأس والرقبة بين عامي 1990 و 2005، ومن بين هؤلاء المرضى ، تمت متابعة 112 منهم لمدة 10 سنوات على الأقل.

ومن بين 112 مريضًا، 14 ٪ أصيبوا بالاعتلال العصبي في الجمجمة، وذلك بعد أكثر من سبع سنوات، وأظهرت النتائج أيضاً أن الأمر استغرق لدى بعض المرضى أكثر من 10 سنوات لتطوير المشكلة.

وأضاف أن هؤلاء المرضى بحاجة إلى المتابعة لبقية حياتهم ، إن أمكن.