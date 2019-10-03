شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية من الأمور الطبيعية التى تمر بها السيدات ولكنها تسبب ألما شديدا وتشنجات فى البطن، وهنا قد تلجأ بعض السيدات لتناول الأدوية المسكنة لتخفيف الألم، ولكن ينصح موقع verywellhealth بتناول الأعشاب الطبيعية بدلا من الأدوية ومنها:

الشمر

يعتبر الشمر من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تسكن الألم وتعالج الالتهاب، لذلك ينصح بتناول الشمر يوميا أثناء فترة الدورة الشهرية.

القرفة

وهى من الاعشاب التى ينصح السيدات بتناولها دائما أثناء الدورة الشهيرة حيث انها تحتوى على مواد مضادة للالتهاب والتقلصات وتحد من الشعور بالغثيان والمغص.

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الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهاب والتى تساعد على تسكين الألم وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والالتهابات.

شاى البابونج

يعتبر البابونج من الاعشاب الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض كما انها تحتوى على مواد مضادة للالتهاب وتحد من التشنجات والمغص.

الينسون

واحد من أشهر الاعشاب التى تحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تساعد على علاج الالتهابات والألم والتشنجات.