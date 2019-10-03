صحة ورشاقة

أعشاب طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة الشهرية من الأمور الطبيعية التى تمر بها السيدات ولكنها تسبب ألما شديدا وتشنجات فى البطن، وهنا قد تلجأ بعض السيدات لتناول الأدوية المسكنة لتخفيف الألم، ولكن ينصح موقع verywellhealth  بتناول الأعشاب الطبيعية بدلا من الأدوية ومنها:

 

 الشمر
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يعتبر الشمر من الاعشاب الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التى تسكن الألم وتعالج الالتهاب، لذلك ينصح بتناول الشمر يوميا أثناء فترة الدورة الشهرية.

القرفة
 

وهى من الاعشاب التى ينصح السيدات بتناولها دائما أثناء الدورة الشهيرة حيث انها تحتوى على مواد مضادة للالتهاب والتقلصات وتحد من الشعور بالغثيان والمغص.

 

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الزنجبيل
 

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهاب والتى تساعد على تسكين الألم وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والالتهابات.

 

شاى البابونج
 

يعتبر البابونج من الاعشاب الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الفيروسات والأمراض كما انها تحتوى على مواد مضادة للالتهاب وتحد من التشنجات والمغص.

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الينسون
 

واحد من أشهر الاعشاب التى تحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تساعد على علاج الالتهابات والألم والتشنجات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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