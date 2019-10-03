شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول كميات أقل من اللحوم يقلل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد تحليل مثير للجدل أن تناول 3 وجبات أقل من اللحوم الحمراء كل أسبوع، قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني.

نشر الباحثون "أحدث دليل على هذا الموضوع" وفقا لتقرير موقع " ديلى ميل"، استنادًا إلى بيانات من 61 دراسة شملت أكثر من 4 ملايين شخص، ولكن نفس فريق العلماء حذر من أن الأدلة كانت واهية إلى حد أنه يجب على الناس ألا يقلقوا ويواصلوا تناول اللحوم الحمراء بمستوياتها الحالية.



صورة من خبر ديلى ميل عن قلة تناول اللحوم

وللكشف عما وجد العلماء مما يمكن أن يفعله تناول كميات أقل من اللحوم لصحتك، أظهرت النتائج أن تناول 3 وجبات أقل من اللحوم الحمراء غير المجهزة كل أسبوع ، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7 %، وكان أكبر انخفاض لسرطان المعدة أو المعدة.

وأظهرت البيانات أن تناول 3 حصص أقل مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 14 %، وقد لوحظ انخفاض مماثل فى سرطان الثدى (12 %)، وهو ما يؤدى إلى تجنب حدوث 6 حالات من المرض بين ألف شخص يخفضون نسبة اللحوم.

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وأظهرت البيانات أن تقليص اللحوم الحمراء غير المجهزة يرتبط بفرصة أقل بنسبة 10 % للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى فى السنوات الـ 11 القادمة.

كما أن تناول 3 وجبات أقل يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 % ، وكذلك 6% للسكتة الدماغية و7 % للأزمة القلبية، سيكون هناك أيضًا 3 حالات أقل من الإصابة بأمراض القلب أو الأزمات القلبية، والسكتة الدماغية أقل فى نفس الكمية من الأشخاص والإطار الزمنى نفسه.

قاد العلماء من جامعتى Dalhousie و McMaster فى كندا البحث، وكذلك مراكز أبحاث Cochrane فى إسبانيا وبولندا.