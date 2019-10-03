إنفوجراف.. 8 أغذية تحارب سرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبلغ نسبة الإصابة بسرطان الثدي 25% من بين السرطانات التي تصيب المرأة، وتتمثل أعراضه في وجود كتل أو أورام بالثدي أو وجود تورّم بالغدد تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول سنوياً للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص كل عام، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وهناك بعض العادات التي تقي من الإصابة بسرطان الثدي مثل ممارسة الرياضة 30 دقيقة يومياً خاصة مع التقدم في العمر، واتباع نمط غذائي صحي.

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم الأغذية التي تحارب سرطان الثدي:



