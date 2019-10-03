شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات تحدث فى جلدك وبشرتك أثناء الحمل.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغييرات الجلدية من أكثر المشاكل الصحية المزعجة أثناء الحمل، ولكنها في كثير من الأحيان لا تسبب الشعور بالقلق، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض التغييرات التى تحدث فى الجلد والبشرة أثناء الحمل، وفقاً لموقع "Doctor".

طوال فترة الحمل تكون التغييرات الجلدية روتينية إلى حد ما، لذلك إذا لاحظت شيئًا مختلفًا بعض الشيء عن بشرتك، فلا داعي للقلق، وإليك قائمة المعلومات حول أبرز التغييرات على بشرتك طوال فترة الحمل.



الحمل وتغيرات الجلد

تغيرات الجلد الشائعة فى الحمل

تتضمن التغييرات الأكثر شيوعًا التي قد تلاحظها أثناء الحمل ما يلي:

الكلف

يُعرف أيضًا باسم الكلف، بقع بنية محددة بوضوح على الوجه، وعادة على عظام الخد والجبهة.

تغييرات فى شكل الشامة

تشمل تغييرات فى شكل الشامات أو "الحسنة" الموجودة على بشرتك.

خط أسود على البطن

هذا خط غامق يظهر على البطن، يمتد لأسفل من السرة (زر البطن) أثناء الحمل.

علامات التمدد

تُعرف علامات التمدد هى خطوط التمدد الموجودة كخطوط حمراء يمكن أن تظهر عبر البطن أثناء الحمل أو الثديين بعد الرضاعة الطبيعية.

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بروز الأوردة

يمكن أن تصبح الأوردة أو العروق أكثر وضوحًا أثناء الحمل.

توسع الأوردة

قد تظهر الأوردة على الساقين والفرج والمنطقة حول الشرج (أكوام).

علامات الجلد

حدوث ثغرات جلدية صغيرة غير ضارة، وهي تحدث بشكل شائع على الرقبة، ولكن يمكن العثور عليها في أي جزء من الجسم.

حب الشباب

إذا كنت تعاني من حب الشباب بالفعل، فقد يزداد هذا سوءًا أثناء الحمل.