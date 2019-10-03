شكرا لقرائتكم خبر عن توقف عن تناول المضادات الحيوية كلما أصبت بالبرد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان لديك نزلة برد استمرت لأسابيع وما زلت تشعر بالأعراض، فقد تفكر في تناول المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا، ولكن هل تحتاج حقًا للمضادات الحيوية وهل ستحقق فعالية فى علاجك.

هل تعمل المضادات الحيوية لعلاج البرد والانفلونزا؟

ذكر موقع "Doctor" أن المضادات الحيوية تعمل فقط على الالتهابات التي تسببها البكتيريا وليس لها أي تأثير على الفيروسات، لذلك من غير المحتمل أن تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد أو الأنفلونزا.

والمضادات الحيوية هي الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا، لكن يمكن للبكتيريا التكيف وإيجاد طرق لتصبح مقاومة للمضادات الحيوية، بحيث لم تعد أدوية المضادات الحيوية تعمل.

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كلما زاد عدد مرات استخدامنا للمضادات الحيوية، زاد احتمال مقاومتها للبكتيريا، ويزداد معدل الإصابات المقاومة للمضادات الحيوية، وهذا يمكن أن يهدد الحياة للشباب والكبار، الذين هم أكثر عرضة لخطر العدوى المقاومة.

في محاولة لمعالجة المشكلة المتزايدة المتمثلة في مقاومة المضادات الحيوية، أعادت Public Health England إطلاق حملتها الوطنية في جميع أنحاء إنجلترا لدعم جهود الحكومة لزيادة تقليل الوصفات غير المناسبة للمضادات الحيوية.

و بدلاً من ذلك يتم تشجيع الأطباء على التوصية بالعسل والعلاجات الطبيعية بدون وصفة طبية باعتبارها أول خطوة لعلاج السعال ونزلات البرد.