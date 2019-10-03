شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين النوبة القلبية وفشل القلب عشان تحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر مشاكل القلب شائعة للغاية بين كثير من الناس من جميع الفئات العمرية، و هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدينا، والتى تجعلنا نعتقد أن جميع المشاكل المتعلقة بالقلب نتائجها واحدة.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يوجد فرق بين النوبة القلبية وفشل القلب نوضحه فيما يلى:

النوبة القلبية

ـ يعانى الشخص من نوبة قلبية عندما يتم حظر تدفق الدم إلى القلب، وغالبًا بسبب جلطة دموية أو تراكم لويحات فى الشرايين، هذا النقص فى تدفق الدم إلى القلب يمكن أن يضر عضلة القلب بشكل خطير.

ـ من الممكن أن تؤدى النوبات القلبية إلى فشل القلب عن طريق إضعاف قدرة القلب على الضخ.

ـ تشمل أعراض الأزمة القلبية الشائعة ألم فى الصدر، و ألم فى أجزاء أخرى من الجسم، يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك، الشعور بالدوار أو الدوار، التعرق، ضيق فى التنفس، الغثيان أو القيء، السعال أو الصفير.

ـ المصابون بالنوبة القلبية يكونون أفضل حالًا عندما يصلون إلى المستشفى خلال ساعة واحدة بعد بدء الأعراض، ويتم إجراء اختبارات مثل تخطيط القلب الكهربائى أو رسم القلب وفحص الدم وتخطيط القلب ثنائى الأبعاد.

فشل القلب

ـ قصور القلب من ناحية أخرى، هو حالة مزمنة وعادة ما تتطور تدريجيا، حيث تصبح عضلة القلب أضعف وتواجه صعوبة فى ضخ الدم لتغذية الخلايا فى جسمك.

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تتضمن بعض أعراض قصور القلب الكلاسيكية ما يلي:

ـ ضيق التنفس (خاصة عند الاستلقاء).

ـ تورم حول الكاحلين والساقين والمعدة وزيادة الوزن من الاحتفاظ بالسوائل.

ـ الصفير أو السعال.

ـ نبضات سريعة أو غير منتظمة.

ـ التعب.

ـ ارتباك.

يتراوح علاج قصور القلب بين العلاج الدوائى وتعديلات نمط الحياة والعلاج الجراحي، وتشمل الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء تلك التى تعمل على خفض ضغط الدم، وإبطاء معدل ضربات القلب، وزيادة إنتاج البول لتقليل الاحتقان، وتحسين وظيفة ضخ القلب، والإقلاع عن التدخين.