على رأسهم صلاح.. يوفنتوس يضع بدائل لتعويض كريسيتانو

جاء المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة وضعها مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي، من أجل تعويض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب "السيدة العجوز"، بعدما ألمح إلى إمكانية اعتزاله كرة القدم خلال العام أو العامين المقبلين.

وكان رونالدو قال في تصريحات صحفية مؤخراً: "خلال السنوات الـ5 الأخيرة بدأت في الاستمتاع ببعض الأعمال بعيداً عن كرة القدم، لذلك لا أعلم ماذا سيحدث خلال العام المقبل أو الذي يليه".

ورغم أن بعد مرور عام أو عامين من الآن سيكون النجم البرتغالي مرتبطاً بعقد مع يوفنتوس؛ حيث من المقرر أن ينتهي في صيف 2022، إلا أن "البيانكونيري" لن يكون أمامه حلاً إلا تعويض رحيل النجم البرتغالي بالتعاقد مع لاعب بديل حال اتخاذه قرار الاعتزال.

موقع "كالتشيو ميركاتو" كشف عن أن إدارة يوفنتوس أخذت في الاعتبار حديث كريستيانو رونالدو، وأعدت قائمة من اللاعبين من أجل التعاقد مع أحدهم لسد الفراغ الذي سيتركه النجم البرتغالي المخضرم.

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وأضافت التقارير أن القائمة شملت الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الـ20 عاماً، وزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا (27 عاماً)، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام الإنجليزي (26 عاماً)، بجانب صلاح.

ويقضي محمد صلاح عامه الثالث ضمن صفوف ليفربول بعدما انتقل إليه في موسم 2017-2018 قادماً من روما الإيطالي، ونجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، وحصل على هداف الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي، كما حصل على الجائزة ذاتها الموسم الماضي مناصفة مع الجابوني إيميريك أوباماينج، مهاجم أرسنال، والسنغالي ساديو ماني زميله في "الريدز".

رونالدو شارك خلال الموسم الحالي في 7 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

يذكر أن رونالدو انضم ليوفنتوس صيف 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ونجح في التتويج بلقب الدوري والسوبر الإيطالي الموسم الماضي.

ويملك النجم البرتغالي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا بواقع 4 مع ريال مدريد الإسباني، ولقب رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما توج بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.