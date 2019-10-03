شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن شعرك.. الجسم يحتوى على 5 ملايين بصيلة وينظم درجه حرارتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعر الموجود على أجسامنا يخدم العديد من الوظائف الصحية الهامة أهمها يساعد تنظيم درجة حرارة الجسم وإدراك الأحاسيس، وكمية الشعر على رأس الشخص يمكن أن تختلف من فرد لآخر، ولكن رأس الإنسان المتوسط ​​لديه حوالي 100 ألف شعرة مع عدد مماثل من بصيلات الشعر، وفقا لموقع "healthline".

فيما يلي بعض الحقائق الهامة التى لا تعرفها عن شعرك وهى:

في المتوسط ينمو شعرك 6 بوصات في السنة ، هذا حوالي 1/2 بوصة شهريا.

ينمو شعر الرجال بشكل أسرع من شعر الإناث.

تخسر في أي مكان ما بين 50 إلى 100 شعر كل يوم بناءً على روتين العناية بالشعر.

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يتم تحديد لون الشعر عن طريق الوراثة، والشعر الأسود أو البني هو الأكثر شيوعا، وهى ألون تمثل حوالى 90 % من الناس في العالم.

مع التقدم فى العمر من المرجح أن يتحول شعرك إلى اللون الرمادي أو الأبيض، و في الواقع بعد بلوغك الثلاثين من العمر تزداد احتمالية الانتقال إلى اللون الرمادي بحوالي 10 إلى 20 % مع كل عقد.

يحتوي جسمك بالكامل على حوالي 5 ملايين بصيلة شعر لقد ولدت مع كل بصيلات شعرك ولا تتطور أكثر مع تقدمك في العمر.

هناك أجزاء قليلة جدًا من جسمك لا تحتوي على أي شعر وتشمل هذه راحة يديك باطن قدميك والجزء الأحمر من شفتيك.