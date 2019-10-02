الصحة السعودية: الفحص الذاتي للثدي جزء من العناية الروتينية

نصحت وزارة الصحة السعودية النساء بضرورة إجراء الفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر لاكتشاف أي تغييرات غير طبيعية تطرأ على الثدي مثل وجود بعض الكتل أو تغير لون الجلد أو خروج بعض الإفرازات.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية: "يجب أن يكون الفحص الذاتي جزءا من العناية الروتينية كل شهر وذلك بعد الدورة الشهرية بثلاثة إلى خمسة أيام، ويجب زيارة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات".

وحددت طرق الفحص الذاتي كالتالي:

1- وضعية الاستلقاء

الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الكتف اليمنى، وتحسس الثدي اليمنى بباطن الأصابع الثلاثة الوسطى لليد اليسرى.

الضغط بشكل دائري وخفيف وثابت دون رفع اليد عن الجلد.

متابعة التحسس على أن تكون حركة الأصابع صعودا ونزولا هذه المرة.

البحث عن أي تغيرات غير طبيعية في الثدي، وفوق وأسفل عظمة الترقوة وفي منطقة الإبط.

تكرار الخطوات السابقة على الثدي اليسرى باستعمال اليد اليمنى.

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2- وضعية الوقوف أمام المرآة

وضع الذراعين على الجانبين.

رفع الذراعين فوق الرأس.

الضغط باليد على الخصر وشد الصدر.

الانحناء إلى الأمام مع وضع اليدين على الخصر.

وأشارت الصحة السعودية إلى باقي الفحوص الضرورية للتأكد من سلامة الثدي والمتمثلة في الآتي:





الفحص السريري

هو فحص للثدي يجريه أطباء واختصاصيون مدربون في المستشفى، أما إذا كان لدى المريض تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، فسيوجهه الطبيب لإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام).

الفحص الإشعاعي للثدي (الماموجرام)

هو تصوير الثدي بالأشعة السينية، ويعد أدق وسيلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يمكنه كشف السرطان عندما يكون حجمه صغيرا ما يساعد على المعالجة مبكرا.

تُنصح جميع النساء بإجراء التصوير الإشعاعي (الماموجرام) كل سنة على الأقل، بدءا من سن الأربعين (ربما قبل ذلك إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي).



