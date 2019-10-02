شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أكثر الأمراض المرتبطة بفصل الخريف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزداد حالات العدوى والإصابة بنزلات البرد خلال فصل الخريف وموسم العودة إلى المدرسة، ومن أشهر المشاكل الصحية التى تحدث فى هذا الفصل هى التهاب الشعب الهوائية، فهى المسئولة عن حمل الهواء من الرئتين وإليهما، وأى التهاب بهما يؤدى إلى الشعور بمشاكل تنفسية وسعال شديد.

ووفقا لموقع " mayoclinic"تعد نزلات البرد هى السبب الأكثر شيوعا وراء الاصابة بالتهاب الشعب الهوائية بالإضافة إلى عدوى الجهاز التنفسى، وقد يكون الالتهاب بسيطا أو مزمنا وهى حالة مرضية أكثر خطورة وتكون الشعب الهوائية فى حاله تهيج مستمر والسبب الرئيسى وراء تلك الحاله المزمنة هو التدخين.

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وفى الحالات البسيطة تتحسن أعراض التهاب الشعب الهوائية خلال أسبوع إلى 10 أيام بينما قد يستمر السعال لأسابيع، أما الحالات المزمنة فهى تحتاج إلى تدخل طبى لأنها إحدى الحالات الطبية المدرجة ضمن مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وتشمل علامات وأعراض كل من التهاب الشعب الهوائية هى :

سعال يصاحبه انتاج مخاط الذي يمكن أن يكون صافيًا أو أبيض أو رماديًا مائلاً للصفرة أو أخضر.

قد يصل الأمر إلى وجود بقع دم فى المخاط، بجانب الإرهاق وضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وضيق فى الصدر، أزيز فى الصدر.

وفى حاله استمرار الالتهاب والسعال لمدة 3 شهور يحتاج الأمر إلى تدخل طبى فورى.