شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 8 أشخاص بالحصبة.. تعقب 200 شخص يشتبه فى إصابتهم بالعدوى بإنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسؤلو الصحة بشكل عاجل فى انجلترا بتعقب 200 شخص، وإعطائهم تطعيم الحصبة " MMR "وسط مخاوف من تفشي مرض الحصبة في إسيكس ببريطانيا، بعد إصابة 8 أشخاص بالحصبة، تم إغلاق مركز ساوثيند لبقية الأسبوع كإجراء وقائي، حيث يتم تعقب ما يصل لــ 200 شخص في مدينة إسيكس لتلقي التطعيم بعد اصابة 8 بالحصبة.





التطعيم ضد الجصبة

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه يتم تعقب ما يصل إلى 200 شخص في مدينة إسيكس لتلقي التطعيم بعد انتشار الحصبة الشديدة لــ 8 اشخاص فى مركز للرعاية الصحية بساوثيند.

وأكدت الصحيفة أن مسئولى الصحة العامة بإنجلترا يحاولون البحث عن 200 شخص يشتبه فى اصابتهم بالعدوى بعد أن حضروا خدمة يوم في مركز "ساوثيند" للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم إغلاق الرعاية الصحية فى "ساوثيند" الآن بقية الأسبوع، إلى جانب مراكز أخرى لم تذكر أسمائها في المنطقة، لمنع انتشار الحالات.

يتواصل رؤساء مجلس "ساوثيند"، مع الصحة العامة فى انجلترا " Public Health England لتحديد أي شخص كان على اتصال بالمرضى الــ 8 المشتبه فيهم، حيث سيتم تقديم تطعيم الحصبة لهم MMR، إذا لم يتم تحصينهم بالفعل، باعتباره "أولوية عاجلة".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الحصبة معدية للغاية، وتنتشر عن طريق السعال والعطس، إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة.



تطعيم الاطفال ضرورى

وقال متحدث باسم مجلس ساوثيند: نحن نتبنى نهجًا احترازيًا لهذا الموقف للمساعدة في مقاطعة أى انتشار محتمل آخر، كأولوية فورية، وجنبا إلى جنب مع زملائنا في الرعاية الصحية، نقوم بتحديد والاتصال بأولئك الأشخاص الذين ربما تعرضوا بشكل مباشر للمرضى ،وتقديم تطعيمات الحصبة MMR لهم إذا لم يتم تحصينهم بالفعل، حيث أنه من المتوقع أن يتم تقديم هذا التطعيم لحوالي 200 شخص.

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البحث عن 200 شخص للاشتباه فى اصابتهم بالحصبة

وأكدت الدكتورة سميتا كاباديا، المستشارة في مكافحة الأمراض المعدية في الصحة العامة بانجلترا: "الحصبة فيروس شديد العدوى، ويمكن أن ينتشر بسرعة بين المجتمعات إذا لم يتم تحصين الناس بشكل كامل، في حين أن معظم الأشخاص الذين يصابون بالحصبة سوف يتعافون تمامًا في غضون أسبوعين، من المهم أن تتذكر أن الحصبة يمكن أن تكون مرضًا خطيرًا للغاية، يمكن أن يترك إعاقة دائمة، بل وفي بعض الأحيان تؤدى للوفاة.

وأضافت سميتا، إن أفضل طريقة للوقاية من الحصبة هي التطعيم، إذا كنت غير متأكدا من نفسك أو أحبائك، تحقق مع طبيبك.

وقالت الصحيفة، لقد تراجعت تغطية تطعيم" MMR "، التي تحمي من الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية، للسنة الخامسة على التوالي في العام الماضي، مضيفة أنه يجب أن يتلقى الأطفال والشباب جرعتين من لقاح "MMR"، لتوفير أقصى درجات الحماية، حتى تحقيق التغطية لـ 95 % من المستهدفين، لكن 87 % فقط من الأطفال في إنجلترا يتلقون جرعتهم الثانية من MMR، و 92% في ويلز واسكتلندا، و 91% في أيرلندا الشمالية.

قدرت الصحة العامة في إنجلترا، أن طفلاً من بين كل 7 أطفال بعمر 5 سنوات بدأ المدرسة هذا العام دون تلقيح ضد الحصبة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بريطانيا "خالية من الحصبة" في عام 2016 بعد فترة 36 ​​شهرًا دون انتقال العدوى، مما يعني أن الفاشيات الوحيدة في ذلك الوقت قد بدأت في الخارج ثم انتقلت بعد ذلك، ولكن بعد حدوث طفرة في الحالات، ولأن تطعيم الــ MMR انخفض عامًا بعد عام، ألغت منظمة الصحة العالمية الوضع الخالي من الحصبة هذا العام.

وأضافت الصحيفة، كان هناك أكثر من 230 حالة في جميع أنحاء إنجلترا خلال الربع الأول من عام 2019، و 301 في الربع الثاني.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لقد وجدت الدراسات أن المخاوف بشأن ارتباط مرض التوحد هي السبب الرئيسي الذي يجعل الآباء يتجنبون إعطاء أطفالهم اللقاح، بعد أن زعمت دراسة مزيفة أن لقاح" MMR"، يمكن أن يؤدي إلى مرض التوحد في عام 1998، ولكن النتائج لم تثبت قط.

وشددت الصحيفة على أنه إذا كنت تعتقد أنك يمكن أن تكون مصابًا بالحصبة، فمن المهم أيضًا أن تظل بعيدًا عن المناطق التي يمكن أن تختلط فيها مع الكثير من الأشخاص الآخرين، خاصةً من المرضى المعرضين للخطر في المستشفيات، أو دور الرعاية أو غيرها من الأماكن، مضيفة أنه يمكن أن تكون الحصبة خطيرة لهذه المجموعات، وتنتشر بسهولة في هذه الأماكن.