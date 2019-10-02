شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على عقار كيماوى للأطفال مرضى التهاب الأوعية الدموية النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” الموافقة على حقنة تحتوى على المادة الفعالة (ريتوكسيماب) لعلاج الورم الحبيبي (GPA) والتهاب الأوعية الدموية المجهرية (MPA)في الأطفال من عمر عامين وما فوق.

ولاحظت الهيئة الأمريكية أن مرضى الأطفال الذين يعانون من GPA ، والمعروف سابقًا باسم الورم الحبيبي لـ Wegener ، كان يشبه أمراض المناعة الذاتية.

وفي مركز دولي متعدد عولج 25 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا بحقنة "ريتوكسيماب" و تلقى جميع المرضى إضافة للعلاج مادة "بريدنيزولون".

وبعد مرحلة لمدة ستة أشهر، تم علاج 14 مريضًا، وخلال 18 شهرًا تم علاج جميع المرضى الـ 25.

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وبالإضافة إلى هذه البيانات، دعمت الموافقة على ريتوكسيماب للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 5 سنوات.

والآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها في مرضى الأطفال شملت الالتهابات وردود الفعل المتعلقة بالغثيان، نقص السكر في الدم.

الآثار الجانبية الأخرى الشائعة هي قلة الأوعية الدموية وفقر الدم.