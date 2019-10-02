شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة تطعيمات أساسية حسب المرحلة العمرية من الطفولة للشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يفكر معظم الناس أن التطعيمات تكون ضرورية فقط للأطفال والرضع، ويتجاهلونها فى سن الشباب أو حتى مع تقدم السن، على الرغم من أن هناك قائمة من التطعيمات الأساسية للأطفال والكبار على حد سواء نقدم أبرزها فى السطور التالية، وفقاً لموقعى healthychildren و Kids health

أولاً تطعيمات ضرورية للأطفال

توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بهذه القائمة من التطعيمات للأطفال وهى:

- لقاح الجدري المائى (الحماق)، على جرعتين الأولى تعطى فى الشهر الـ 12- 18 من عمر الطفل وجرعة أخرى بعدها بـ 3 أشهر.

- لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTaP).

- لقاح التهاب الكبد الوبائي (HEPA).

- لقاح التهاب الكبد بى (HepB).

- لقاح التهاب السحايا أو المكورات الرئوية Hib.

- لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

- لقاح الانفلونزا وهو من التطعيمات الموسمية التى يجب إعطائها كل سنة.

- لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

- لقاحات المكورات السحائية.

- لقاح المكورات الرئوية.

- لقاح شلل الأطفال (IPV).

- لقاح فيروس الروتا.



تطعيمات

ثانياً: قائمة تطعيمات للشباب والمراهقين

وضعت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال المبادئ التوجيهية للقاحات المحددة للشباب والمراهقين، وتشمل:

- السعال الديكي - الدفتريا - الخلوي (Tdap) أو التيتانوس - الدفتيريا (Td)

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يجب إعطاء لقاح Tdap للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا، يمكن أن تعطى في سن 13-18 سنة إذا لم يتم تلقيها في سن مبكرة.

- المكورات السحائية

يوصى بلقاح المكورات السحائية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عامًا ، مع جرعة معززة تبلغ من العمر 16 عامًا، يمكن أيضًا تحصين المراهقين بلقاح المكورات السحائية من المجموعة الثانية (جرعتين أو 3 جرعات) ، ويفضل أن يكون ذلك في سن 16 إلى 18 عامًا.

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

يوصى باستخدام لقاح فيروس الورم الحليمي البشري للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 عامًا حتى يتم حمايتهم قبل التعرض للفيروس، يتم إعطاء لقاح فيروس الورم الحليمي البشري كسلسلة من جرعتين قبل سن 15 عامًا.

الأنفلونزا

يجب تحصين كل الأشخاص البالغين من العمر 6 أشهر وما فوق كل عام بلقاح الأنفلونزا.

الالتهاب الكبدي الوبائي "ب"

معظم الناس المصابين بعدوى التهاب الكبد "ب" يصابون بالفيروس في سن المراهقة أو البالغين، إذا لم يتم تحصين المراهقين سابقًا بلقاح التهاب الكبد الوبائي ب 3 جرعات ، فيجب إعطاؤهم هذا التطعيم. المراهقون الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يتعرضون لخطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد (ب) يجب أن يحصلوا على هذا التطعيم.

الحصبة - النكاف (MMR): إذا لم يتلقى الشاب هذا التطعيم فى طفولته، يجب أن يتلقى الجرعة الثانية من هذا اللقاح المركب.جديرى الماء

إذا كان عمر المراهق 13 عامًا أو أكبر، فستكون هناك حاجة إلى جرعتين تعادل كل شهر.

المكورات الرئوية

يجب إعطاء لقاح المكورات الرئوية للمراهقين الذين لديهم حالة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات الرئوية والمشاكل المرتبطة به.

-التهاب الكبد الوبائى A

مناسب للمراهقين الذين يندرجون في أي فئة من الفئات، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مجتمع به معدل مرتفع من التهاب الكبد A أو الذين يخططون للسفر إلى المدرسة أو الذهاب إليها في دولة أو دولة بها نسبة عالية من التهاب الكبد الوبائي.



كبار السن

ثالثاً: تطعيمات لكبار السن

-لقاح القوباء المنطقية ، الذي يحمي من القوباء المنطقية والمضاعفات الناجمة عن المرض (موصى به للبالغين الأصحاء 50 سنة وما فوق).

-لقاحات المكورات الرئوية ، التي تحمي من مرض المكورات الرئوية، بما في ذلك الالتهابات في الرئتين ومجرى الدم (موصى بها لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، وللبالغين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة).