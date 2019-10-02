شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض بأمريكا: الغزلان قد تصيب البشر بنوع نادر من السل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه " CDC" من أن الغزلان يمكن أن تصيب البشر بنوع نادر من مرض السل ، بعد أن أصابت شخصا بالفعل.



صورة خبر ديلى ميل عن سل الغزلان

وفقًا لتقرير جديد صادر عن المركز الأمريكى وفقا لموقع " ديلى ميل" البريطانى، تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 77 عامًا من ولاية ميشيجان بالمرض في عام 2017، وتعرض الأطباء للحيرة لأن الرجل لم يتعرض لأي شخص مصاب بالسل أو البلدان التي تنتشر فيها العدوى.

ولكن بعد اكتشاف أن الرجل كان صيادًا لمدة 20 عامًا ، أجرى الأطباء فحوصات أظهرت أنه تعرض لـ" ميكروباتريا بوفيس"، وهي بكتيريا موجودة في حيوانات مثل الغزلان والأيائل التي يمكن أن تنتشر إلى البشر وتسبب مرض السل.

ووفقًا للتقرير، يعتقد الأطباء أن الرجل استنشق البكتيريا أثناء قيامه بصيد الغزلان، الأمر الذى يحدث عندما تتم إزالة الأعضاء من الحيوان الميت، وتم علاجه ثم خرج من المستشفى، كما حدد مركز السيطرة على الأمراض أيضًا حالتين أخريين من نفس النوع من السل بين المقيمين في ميشيجان.

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السل (TB) هو عدوى بكتيرية تسببها عادة بكتيريا تسمى المتفطرة السلية، التى تصيب الرئتين، ويمكن أن تسبب تلك البكتيريا مشاكل في أي جزء من الجسم، بما في ذلك البطن والغدد والعظام والجهاز العصبي، وتشمل الأعراض الحمى والسعال وفقدان الوزن والتعب وفقدان الشهية وتورم في الرقبة.

السل البقري، الناجم عن بكتيريا M. bovis، هو نوع نادر جدًا ويشكل أقل من 2% من جميع حالات السل في الولايات المتحدة، وعادة ما ينتشر عن طريق استنشاق القطيرات المصابة بسعال حيوان مصاب، على الرغم من أن البشر يمكن أن يصابوا بالمرض بعد شرب الحليب الخام من الأبقار المصابة.

ينطوي علاج السل على استخدام المضادات الحيوية لقتل البكتيريا، والتي يمكن أن تستمر لمدة 3 أشهر على الأقل.