شكرا لقرائتكم خبر عن فريجينيا ونيوجيرسى أعلنتا عن أول حالتى وفاة بسبب السجائر الإلكترونية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أن ولاية فرجينيا ونيوجيرسي، أعلنتا عن أول حالة وفاة مرتبطة بالأبخرة، ليصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17حالة وفاة.

وقالت الصحيفة، توفي أحد سكان فرجينيا في 26 سبتمبر في مستشفى في جرينسبورو، بولاية نورث كارولينا بعد إصابته بأمراض الرئة المرتبطة بالأبخرة، توفيت إحدى المقيمات في نيوجيرسي التي لم تذكر اسمها في أغسطس من جراء تبخيرها أيضًا،كانت هناك 31 حالة من الأمراض المرتبطة بالأبخرة، بما في ذلك الوفاة المبلغ عنها في فرجينيا و 14 في نيوجيرسي، تم الإبلاغ عن 805 مرضًا، معظمها في الأشخاص الذين أصيبوا بالتهاب الكربوهيدرات.

حدثت الوفاة في فرجينيا، وهي لشخص بالغ يعيش في المنطقة الجنوبية الغربية، في 26 سبتمبر في مستشفى في جرينسبورو بولاية نورث كارولين، كما حدثت وفاة نيو جيرسي، وهي لأنثى بالغة تعيش في الجزء الشمالي من الولاية ، في أغسطس.

وأكدت الصحيفة، أنه لم يتم إصدار أي تفاصيل حول أسماء الضحايا أو أعمارهم لحماية خصوصية عائلاتهم.

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وقالت الصحيفة "يوم الخميس الماضى، أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم تأكيد 12 حالة وفاة في ولاية كاليفورنيا، فلوريدا ، جورجيا ، إلينوي ، إنديانا، كانساس، مينيسوتا، ميسيسيبي ، ميسوري وأوريجون، ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن 3 حالات وفاة من قبل إدارات الولاية في نبراسكا ونورث كارولينا وأوريجون.

وأشارت الصحيفة إلى إن غالبية المرضى قالوا إنهم قد استخدموا السجائر الألكترونية، وخصوصا المادة السامة التى تعتبر العنصر الرئيسي النفسي في الماريجوانا، موضحة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، تم الإبلاغ عن 31 حالة إصابة في الرئة، بما في ذلك الوفاة، في ولاية فرجينيا، في نيو جيرسي، تم الإبلاغ عن 14حالة مؤكدة، وفقًا لما ذكرته جوديث بيرشيل مسئولة الصحة بوزارة الصحة.





السجائر الالكترونية

خلال الصيف، بدأ مسؤلى الصحة في عدة ولايات يلاحظون تقارير عن أشخاص يعانون من أمراض الرئة الحادة، كان العامل المشترك الوحيد في الحالات المتزايدة هو أن جميع المرضى قد دخنوا السجائر الالكترونية، موضحة أنه منذ أن بدأت الأمراض تظهر خلال فصل الصيف ، اتخذت عدة ولايات تدابير لمحاولة منع المزيد من الحالات.



ارتباط السجائر الالكترونية بامراض الرئة

وأوضحت الصحيفة أنه بدأ الحظر المؤقت على منتجات السجائر الألكترونية المنكهة في نيويورك، وميشيجان ورود آيلاند، ومن المقرر أن تكون واشنطن رابع ولاية تسن قاعدة مماثلة ، لقد ذهبت ماساتشوستس إلى أبعد الحدود، حيث أصدرت حظراً لمدة 4 أشهر على جميع منتجات السجائر الألكترونية.

وقالت وزارة الصحة في فرجينيا "بصرف النظر عن التحقيق الجاري، يجب على الأشخاص الذين يستخدمون منتجات السجائر الإلكترونية بعدم شراء هذه المنتجات من الشوارع، وعدم تعديل منتجات السجائر الإلكترونية أو إضافة أي مواد غير مخصصة من قبل الشركة المصنعة.