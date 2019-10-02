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شكرا لقرائتكم خبر عن تكيس المبايض قد يكون سببا رئيسيا فى إصابة النساء بمشاكل التنفس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة جاءت نتائجها مؤخراً عبر المؤتمر الدولي لجمعية التنفس الأوروبية، أن النساء المصابات بتكيس المبيض بصحة تنفسية رديئة.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يؤثر تكيس المبايض على كيفية عمل المبايض لدى المرأة بسبب اختلال التوازن الهرموني، ويمكن أن يسبب دورة شهرية غير منتظمة ، والعقم ومجموعة متنوعة من الأعراض الأخرى.
وتشير الدراسة الجديدة إلى أن تكيس المبايض قد تكون مسئولة أيضًا عن انخفاض قدرة الرئة لدى بعض النساء، مما قد يؤدي إلى ضيق في التنفس.
وقالت الدكتورة "ديانا فان دير بلات" ، من المعهد القومي للقلب والرئة بكلية إمبريال بلندن " إنه في السنوات الأخيرة ، حدثت زيادة في الوفيات الناجمة عن أمراض الرئة لدى النساء ".
وتشير النتائج إلى أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض كن أكثر عرضة بنسبة 10٪ لضعف وظائف الرئة مقارنة مع النساء الأخريات.
وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة هم أكثر عرضة للمعاناة من حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومعدلات الوفيات الإجمالية أعلى ، حتى لو لم يتم تشخيصهم بأية حالات تنفسية مزمنة.
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