شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر النوم على صحة الحيوانات المنوية للرجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع" boldsky "، أن الرجال الذين ينامون في وقت مبكر قد تكون الحيوانات المنوية لديهم أكثر صحة، وأظهرت دراسة أن الرجال الذين يريدون أن يصبحوا آباء قد يكون الذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل مفتاحًا للحيوانات المنوية الأكثر صحة عندهم.

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين ينامون بين الساعة 8 و 10 مساء، لديهم أفضل حركة للحيوانات المنوية، ولديها فرصة أكبر لتخصيب البويضة.



الحيونات المنوية

وأشار الموقع، إلى أنه كان الرجال الذين ذهبوا إلى الفراش بعد منتصف الليل أقل عددًا فى الحيوانات المنوية، وماتت حيواناتهم المنوية في وقت أقرب كثيرًا.

وأكد الموقع، أن النوم المتأخر وعدم الراحة الكافية ضارتين لأنهما يزيدان من افراز مواد ضارة بالجسم، وهو نوع من البروتين ينتجه الجهاز المناعي، والذي يمكنه تدمير الحيوانات المنوية الصحية.

وأوضح الموقع ، أن هناك دراسة سابقة بقيادة باحثين من جامعة هاربين الطبية في الصين، كشفت أن الرجال الذين يحصلون على 6 ساعات في الليلة لديهم تعداد للحيوانات المنوية أقل بنسبة 25 %من الرجال الذين ينامون لمدة 8 ساعات كاملة ، مشيرة إلى أنه بالنسبة للدراسة التي نشرت في مجلة ميديكال ساينس مونيتور، راقب الفريق أنماط النوم في 981 من الرجال الأصحاء الذين تلقوا تعليمات بالذهاب إلى الفراش بين الساعة 8 مساءً، و 10 مساءً، وبين 10 مساءً، ومنتصف الليل، أو بعد منتصف الليل، طُلب منهم أيضًا ضبط منبهاتهم حتى يناموا 6 ساعات أو أقل، ومن 7 إلى 8 ساعات، أو 9 ساعات أو أكثر، أخذ العلماء عينات السائل المنوي بانتظام للتحقق من عدد الحيوانات المنوية والشكل والحركة، حيث اثبتت الدراسة أن النوم مبكرا، ولعدد نوم كافى يحسن الحيوانات المنوية، ويجعلها أكثر صحة.



النوم مبكرا يساعد فى تعزيز الخصوبة

من جانبها نشرت دراسة جديدة فى صحيفة تليجراف، أكدت فيها أنه على الرجال الذين يرغبون فى الإنجاب عليهم أن يكونوا فى السرير قبل الساعة 10.30 مساء، حيث ترتبط قلة النوم وضعف الخصوبة.

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وأظهرت البيانات أن أولئك الذين ينامون مبكرا كان لديهم 4 أضعاف فرص جودة الحيوانات المنوية مقارنة بأولئك الذين ذهبوا إلى النوم في الساعة 11.30 أو بعدها.

وأضاف خبراء الخصوبة أنهم يعتقدون أن قلة النوم تثير الجهاز المناعي في رد الفعل المفرط ومهاجمة الحيوانات المنوية الصحية،كما أنه يضع الرجال تحت الضغط البدني والنفسي، والذي يُعتقد أنه يُلحق المزيد من الضرر بفرص الحمل.



النوم المبكر يجعل الحيوانات المنوية اكثر صحة

قال فريق من جامعة آرهوس في هولندا، إن النتائج مهمة بشكل متزايد في عصرنا الحالى، حيث يميل الناس إلى مشاهدة التلفزيون في وقت متأخر من الليل، درسوا 104 رجلا بمتوسط ​​عمر 34 عاما على مدى عامين، وتتبع أنماط نومهم ومقارنتها مع نتائج تحليل عينة الحيوانات المنوية.

أظهرت الأرقام أنه حتى الفرق بين النوم قبل الساعة 10.30 وبين الساعة 10.30 و 11.30 قد أدى إلى زيادة صحة الحيوانات المنوية بنسبة 2.75 مرة.

تم تقديم هذه الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية للتناسل البشري والأجنة في فيينا هذا العام، وهي تساهم في حدوث تحول متزايد في التركيز نحو تأثير الحيوانات المنوية دون المستوى في عقم الأزواج، وهو عامل يعتقد العلماء أنه تم الاستهانة به منذ سنوات.