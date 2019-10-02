شكرا لقرائتكم خبر عن تناول جرعات عالية من أدوية خفض الكولسترول قد يزيد من خطر هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تناول نوع من الأدوية التي تساعد على خفض مستويات في الدم، يمكن أن يكون بمثابة عامل مساعد في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ذكرت الدراسة التى نشرها موقع " timesofindia "أن تناول جرعات أعلى من الأدوية التي تخفض نسبة الكولسترول يؤدى إلى زيادة احتمال الإصابة بهشاشة العظام، حيث حلل الباحثون البيانات الصحية لأكثر من 7.9 مليون نمساوي من عام 2006 إلى عام 2007.

وفي خطوة أخرى، قام الفريق متعدد التخصصات بتصفية تشخيص هشاشة العظام، ووجدوا ارتباطًا بين جرعة أدوية خفض الكولسترول واحتمال زيادة مرض هشاشة العظام.

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بينما في مجموعات الجرعات المنخفضة، كان هناك عدد أقل من حالات هشاشة العظام أكثر من المتوقع، وفي جرعات تصل إلى 10 ملليجرام من أنواع العقاقير الخافضة للكولسترول، وجد العلماء عددًا أقل من تشخيص هشاشة العظام.

ولكن مع زيادة الجرعة لتبلغ 20 ملليجرام وجد العلماء المزيد من حالات هشاشة العظام في المرضى الذين عولجوا بإحدى العقاقير التى تعمل على خفض الكولسترول فى الدم بشكل أكثر من المتوقع ".