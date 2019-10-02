8 أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة تضر بصحتك

أطعمة عديدة يجب تجنب تناولها على معدة فارغة، إذا كنت ترغبين في البقاء بصحة جيدة

1. الموز

يعد الموز من الأطعمة التي لا يفضل تناولها على معدة فارغة، صحيح أن الموز مليء بالبوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم، ولكنه أيضاً حامض ويحتوي على الكثير من السكر.

تناول الطعام الحمضي على معدة فارغة يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء، كما أن تناول السكر في الصباح يمكن أن يجعلك تشعرين بالنعاس واستنزاف الطاقة بعد بضع ساعات. يمكن حل هذه المشكلات إذا قمت بخلط الموز مع الأطعمة الأخرى.

2. زبادي

رغم الفكرة القائلة بأن الزبادي مع الفاكهة لتناول الإفطار الصحي ويشجع على فقدان الوزن، فهو ليس خياراً جيداً فهو مليء بالسكريات المضافة للتعويض عن فقدان الدهون في الزبادي الخالي من الدهون، تتم إضافة التحلية الاصطناعية. أخيراً، ليست كل الزبادي تحتوي على ما يكفي من البروتين. سيكون الخيار الأكثر أماناً هو تناول اللبن الزبادي على الطريقة اليونانية وتحليته بالعسل أو الفاكهة.

3. دقيق الشوفان

الشوفان هو خيار صحي للغاية لتناول الإفطار، حيث إن الشوفان غني بالألياف والفيتامينات والبروتين ولا يحتوي على الغلوتين. ومع ذلك، تحتوي حزم الشوفان الفورية على الكثير من السكر المضافة والملح والتلوين الصناعي. إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتحضير الشوفان العادي، فاختاري الشوفان الفوري غير المحلى والعادي وانتبهي إلى محتواه الحافظي والألياف.

4. الخضراوات الخضراء النيئة

رغم أن الخضراوات صحية بشكل عام، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يسبب تهيجاً لدى بعض الأشخاص، وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث الغازات والانتفاخ وآلام في البطن. أحد أسباب ذلك هو الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في معظم الخضر والتي يجب تجنبها بشكل خاص من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم.

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5. الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات، منخفضة السعرات الحرارية، ومغذية. ومع ذلك، لا ينبغي أن تستهلك على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب آلام في المعدة وعدم الراحة العامة. على غرار بعض الخضراوات الخضراء، تحتوي الطماطم على عقاقير قابلة للذوبان، مما تسبب في تفاعل مع حمض المعدة.



6. ثمار الحمضيات

يجب تجنب تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة من قبل الأشخاص المصابين بمرض السكري أو من قبل أولئك الذين لديهم معدة حساسة. يمكن أن تتفاعل الفواكه عالية الحموضة مثل البرتقال والليمون والجريب فروت بشكل سلبي مع عصاراتنا الهضمية وتسبب تهيجاً وحرقة في المعدة ومشاكل في المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن الفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات ترفع مستويات السكر في الصباح والتي يمكن أن تكون خطيرة لمرضى السكر.

7. المشروبات الباردة

تسبب تهيجاً في المعدة والأمعاء. يجب أن تشعري بالقلق بشكل خاص بشأن المشروبات الغازية الباردة، لأنها تؤدي إلى الانتفاخ والشعور العام بعدم الراحة في المعدة. هو أكثر من المستحسن أن يكون كوباً من الماء الفاتر في الصباح وقبل تناول وجبة الإفطار الخاص بك كما أنه يحسن الهضم والدورة الدموية، ويساعد على تخفيف الوزن.

8. الكمثرى

رغم أن الكمثرى وجبة خفيفة صحية بشكل عام مليئة بالفيتامينات والبوتاسيوم، وهي منخفضة السعرات الحرارية، فمن المستحسن تجنب تناول الكمثرى قبل تناول الإفطار. تحتوي الكمثرى على ألياف خام يمكن أن تلحق الضرر بالأغشية المخاطية الحساسة للمعدة عند تناولها على معدة فارغة.