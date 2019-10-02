5 نصائح تساعدك فى الحفاظ على صحتك النفسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على الصحة النفسية من الأشياء الهامة التى يجب أن يسعى إليها كل إنسان، والصحة النفسية تنعكس بشكل كبير على صحة جسمك، حيث تنعكس الحالة النفسية السيئة على جسمك، فى هذا التقرير نتعرف على 5 نصائح تساعدك للحصول على صحة نفسية أفضل، وفقاً لموقع step to health.

السعادة

نصائح لصحة نفسية أفضلتناول وجبة الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة في اليوم وكذلك يساعد على تحسين حالتك النفسية، لأن السكر في دمنا سينخفض ​​إذا لم نتناول وجبة الإفطار، فعندما تتخطى وجبة الإفطار لا يعرف جسمك من أين يحصل على السكر وبالتالي فهي تولد كمية غير كافية من المواد الغذائية للدماغ وتتحلل ببطء، بعد ذلك ، سيكون لديك أداء فكري أقل على مدار اليوم وتزيد أعراض القلق والاكتئاب.

الحصول على قسط كاف من النوم

لا يمكن لجسمك أن يتجدد بدون كمية النوم المناسبة، ويذهب كثير من الناس إلى الفراش متأخراً أو لا يمكنهم النوم بشكل صحيح بسبب التوتر، وعدم الحصول على قسط كافى من النوم لفترات طويلة يؤثر على العمليات المعرفية بالمخ بشكل كبير، كما أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى الإجهاد والاكتئاب وسوء المزاج- والسكتات الدماغية على المدى الطويل.

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الإقلاع عن التدخين

تظهر الأبحاث التي أجرتها جامعة واشنطن الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزاجية أو إدمان يمكنهم الإقلاع عن التدخين بأمان، وعلاوة على ذلك ، فإن الإقلاع عن هذه العادة يرتبط بصحة نفسية أفضل.

النشاط البدنى

النشاط البدنى والرياضة تعمل على الجهاز العصبي المركزي، وتثبيت البروتينات وتجنب الأمراض الناجمة عن انهيار توازن هذه المواد وهو ما يساعد فى تقليل هرمونات التوتر وزيادة هرمونات السعادة.

لا تفرط في استخدام الأجهزة الإلكترونية

الاستخدام المستمر للتكنولوجيا ، وخاصة الهواتف الذكية ، يمنعنا من العيش في الوقت الحاضر، كما أنه يؤدي إلى مشاكل في الرؤية ، والإجهاد ، والأرق ، والاكتئاب ، والقلق.