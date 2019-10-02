شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإمارات تحظر استخدام جميع أدوية "الرانيتيدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، سحب وتعليق تسجيل جميع الأدوية التى تحتوى على مادة الرانيتيدين من أسواق الإمارات، والتى تستخدم لعلاج ومنع قرحة المعدة والأمعاء، كما يعالج الحالات التى تنتج فيها الكثير من الحموضة، حيث جاء سبب السحب والتحذير على خلفية التقارير الصادرة من منظمات رقابية عالمية، تفيد باحتمال وجود شوائب من مادة " NDMA nitrosodiumethylamin"، والتى تصنف كمادة كيمائية يحتمل أن تكون مسرطنة، وذلك ضمن المكونات للمادة الفعالة.

و وفقا لموقع جريدة "البيان" الإماراتية، طالبت الوزارة من الشركات المصنعة سحب جميع التشغيلات للمستحضرات المحتوية على مادة "الرانيتيدين" المصنعة من قبلها من القطاعين العام والخاص، وعلى جميع ممارسى الرعاية الصحية عدم تداول هذه الأدوية إن وجدت لديهم، وعلى جميع الصيدليات التوقف عن صرف تلك الأدوية وإعادتها للمورد علما بأن المنتج مسجل فى إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية الدواء.

يشار إلى أن ذلك، جاء بعد إعلان العديد من الدول مخاوفها من وجود شوائب فى الأدوية التى تعالج حموضة المعدة، والتى تحتوى على مسكنات الرانيتيدين، حيث أعلنت كل من كندا وفرنسا سحب هذا الدواء من الأسواق، فيما لا تزال دول الاتحاد الأوروبى يحقق فى مدى خطورة هذه الأدوية.

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وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، قد أصدرت تعميما فى 23 سبتمبر الماضى للمنشآت الصحية بالتعليق الاحترازى لتسجيل جميع المنتجات التى تحتوى على مادة "رانيتيدين" مع تعليق استيرادها وتوزيعها، على أن لا يتم السحب حتى يتم التأكد من نسبة " NDMA" من السلطات العالمية، وذكرت فيه أن الوزارة سوف تتخذ قرار حظر تلك الأدوية، ومنع استخدامها بعد التأكد من خطورتها على المرضى.

ويستخدم الرانيتيدين المعروف باسمه التجارى "زانتاك" لمنع ولمعالجة القرحة الهضمية فى المعدة والاثنى عشر والنزف من الجهاز الهضمى، حيث يقلل كمية الحامض الذى تنتجه المعدة، كما إنه يقلل من الالتهاب والشعور السيء الناجم عن الالتهاب المريء.