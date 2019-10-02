إنفوجراف.. 6 نصائح ذهبية للوقاية من سرطان الثدي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء، ويحدث نتيجة انقسام خلايا أنسجة الثدي ونموها دون الخضوع لأنظمة التحكم الطبيعية في الجسم، لذا يحتاج الأمر إلى بعض الإجراءات الوقائية المتعلقة بنمط الحياة لتجنب الإصابة به.
ويخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام للتوعية بسرطان الثدي؛ انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.
ويلعب نمط الحياة اليومي دورا أساسيا في الإصابة بالسرطان، نتيجة عدم ممارسة الرياضة أو السمنة وممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة، ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم النصائح للحد من سرطان الثدي:
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