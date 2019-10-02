4 أعراض "غريبة" خلال دورتك الشهرية تنذرك بمتاعب صحيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض معظم النساء لنزيفٍ مدة يومٍ أو يومين خلال فترة نزول الدورة الشهرية عليهن، لكنك إذا لاحظت ذهابك بشكل دائم ومتكرر للحمام بهدف تغيير فوطتك الصحية، فلك أن تعلمي أنَّ الأمور ربما لا تسير على طبيعتها، وربما يكون ذلك مؤشرًا دالًا على خطر تعرضك لنزيفٍ في الرحم بشكلٍ غير طبيعي، وهو ما يجب الانتباه إليه.

ونوّه باحثون بهذا الخصوص إلى أنَّ التعرض لنزيفٍ رحمي بهذا الشكل قد يؤثر سلبًا على جودة حياة المرأة، وربما يعرضها لخطر الإصابة بمزيد من المتاعب الصحية الخطرة التي من بينها التعب، الإرهاق، فقر الدم، ضعف المناعة وكذلك انخفاض الخصوبة.

ونقدم لكِ فيما يلي 4 أعراضٍ أو علاماتٍ دالة على تعرضكِ لنزيفٍ رحمي غير طبيعي:

1- تغيير الفوطة الصحية باستمرار لا سيّما خلال ساعات الليل، وملاحظة وجود تكتلات دموية صغيرة.

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2- استمرار فترة الدورة الشهرية لأكثر من أسبوع (وقد تمتد لحوالي 14 يومًا).

3- الشعور بإرهاقٍ تام خلال فترة الدورة الشهرية وربما يكون السبب وراء ذلك هو الإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، وهي الحالة التي تحدث مع نقص الحديد بشكل كبير في الجسم.

4- تأثر روتين حياتك اليومي خلال فترة الدورة وتوقفك عن متابعة أنشطتك المعتادة.