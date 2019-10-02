في أكتوبر شهر التوعية.. حقائق غريبة عن سرطان الثدي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي في كل بلدان العالم، والهدف من اختياره هو مساعدة النساء على الاهتمام أكثر بصحتهن ومتابعة الفحوصات الدورية؛ إذ إن اكتشاف المرض بمرحلة مبكرة يزيد من فرصة الشفاء منه بشكل تام.
ويقول الأطباء إن اكتشاف هذا المرض في مراحله الأولى يشكل حجر أساس في عملية الشفاء منه، خاصة أن نسبة المصابات به بارتفاع متواصل.
وحتى اليوم لا توجد أسباب واضحة للإصابة بسرطان الثدي، لكن الأبحاث والأطباء أكدوا أن هناك عدة عوامل قد تكون مساعدةً ومحفزةً للإصابة بالمرض.
في الفيديو التالي بعض الحقائق الغريبة عن هذا المرض الخبيث..
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