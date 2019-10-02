شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى فوائد تناول فنجان قهوة قبل أدائك للتمارين الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل القهوة هي نقطة ضعفك؟ ولا يمكنك التخلي عن كوب القهوة الخاص بك فى مقابل أى شيئ ، إذا إليك بعض الأخبار الجيدة بالنسبة لك، ففى اليوم العالمى للقهوة نبرز فوائد شرب كوب من القهوة قبل التمارين الرياضية

كشفت دراسة إسبانية نُشرت في المجلة الدولية للتغذية والتمرينات الرياضية وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، من المفترض أن يحرق الرياضيون المدربون حوالي 15 % من السعرات الحرارية لمدة 3 ساعات بعد التمرين (الذين تناولوا الكافيين قبل التمرين)، مقارنةً بالأشخاص الذين أخذ الدواء الوهمي بدلا من القهوة.

وفيما يلي بعض الفوائد الوظيفية للقهوة قبل التمرين.

القهوة تساعد على فقدان الوزن

عند شرب القهوة تعمل خلايا الدهون لديك كمصادر للطاقة، كما أن تناول كميات كبيرة منها يسرع عملية الأيض وقمع الشهية، مما يجعلك تتناول طعام أقل وهو ما يحقق خسارة الوزن لك.

شرب القهوة يزيد من الأداء الرياضى

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Sports Medicine، يساعد استهلاك الكافيين الرياضيين على إنتاج طاقة أكبر أو تدريب أطول.

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القهوة تمنع فقدان العضلات

وجد علماء الرياضة في جامعة كوفنتري أن الكافيين ساعد في تعويض فقدان قوة العضلات التي تحدث مع تقدم العمر، وإذا تم شرب القهوة باعتدال، يمكن أن تساعد في الحفاظ على لياقتك بشكل عام وتقليل مخاطر الإصابات المرتبطة بالعمر.

تحسين الدورة الدموية

لاحظ بحث ياباني أن شرب القهوة غير المحتوية على الكافيين، فقد شهدوا زيادة بنسبة 30٪ في تدفق الدم لديهم خلال فترة 75 دقيقة مقارنة مع غيرهم ممن يشربون القهوة ممن يشربون القهوة منزوعة الكافيين، وباتالى ظهرت تحسينات فى الدورة الدموية لديهم.

كوب من القهوة قبل التمرين يزيد من قوة الذاكرة

عندما تحتاج إلى تذكر التمارين أو إجراءات محددة أثناء التدريبات الخاصة بك، فإن شرب القهوة قبلها يمكن أن يحقق ذلك، فقد أشارت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز عام 2014 إلى أن الكافيين يعزز الذاكرة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد شربه.