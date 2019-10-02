واشنطن رابع ولاية تحظر بيع السجائر الإلكترونية بعد ارتفاع حالات الوفاة

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أصبحت واشنطن رابع ولاية أمريكية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة مع ارتفاع عدد القتلى في الولايات المتحدة يوم بعد آخر، بسبب أمراض الرئة الغامضة التي أصابت مئات في جميع أنحاء البلاد، ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى، سيتم تطبيق الحظر، الذى يستمر لمدة 4 أشهر، على المنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
صورة خبر ديلى ميل عن السجائر الإلكترونية
وفقا للتقارير الطبية قفزت نسبة مستخدمى السجائر الإلكترونية في واشنطن بالمدارس الثانوية الذين أبلغوا عن الـ" vaping" من 20 % في عام 2016 إلى 30 % في عام 2018.
وأوضح خبراء الصحة أن التعرض للنيكوتين في سن مبكرة يزيد من احتمال الإدمان على المدى الطويل وغيرها من المشكلات مثل أمراض الرئة.
كانت ولايات نيويورك وميشيغان ورود آيلاند أول ولايات أعلنت عن حظر مؤقت على الأقل، وفي الوقت نفسه أتضمنت إليهم ولاية "ماساتشوستس" إلى أبعد الحدود، حيث أصدرت حظراً لمدة 4 أشهر على جميع منتجات vaping – المنكهة وغير المنكهة.
تعرضت صناعة vaping لانتقادات شديدة لتسويقها النكهات مثل الفانيليا والمانجو التي قد تروق للأطفال، وحتى أمس تم الإبلاغ عن 805 حالة من الأمراض في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع ارتفاع حالات الوفاة بشكل متزايد.
وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأميركية أن تحقيقاتها في تفشي المرض تركز بشكل متزايد على المنتجات التي تحتوي على مركب الماريجوانا THC الذى يرتبط بشكل قاطع بالأمراض.
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