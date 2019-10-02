شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة الطفل الرابع بعد زرع الرحم في دالاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "HealthDayNews" على نجاح عملية زراعة الرحم الرابعة للسيدة "كيلا ولانس إدواردز" وتم الإعلان عن ولادة ابنتها "إندي بيرل إدواردز" في المركز الطبي بجامعة بايلور في دالاس.

وقالت "كايلا" : "نحن مسرورون للغاية بالإعلان عن ولادة ابنتنا المعجزة ، التي نأمل ألا تجلب الفرح لحياتنا فحسب، بل نأمل إلى نساء أخريات يكافحن ضد العقم".

وتعتبر هذه هي الولادة الرابعة في التجارب لزرع الرحم في المركز الطبي بجامعة "بايلور" في دالاس، والتي تتم من خلال معهد بايلور سكوت آند وايت للأبحاث، ويعتبر زرع الرحم خيارًا مبتكراً لعلاج العقم عند النساء المصابات بالعقم بسبب الرحم ، مما يعني أن الرحم غير فعال أو غير موجود.

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وأكمل الباحثون في المركز الطبي بجامعة بايلور 20 عملية زرع للرحم كجزء من التجربة السريرية، مما يجعله أكبر برنامج في العالم، ولكن الهدف النهائي هو أن تكون قادرًا على تقديم هذا الخيار لأي امرأة مصابة بعقم بسبب الرحم.

وفي أوائل عام 2019 ، أصبحت "كايلا"، 28 عامًا ، حاملًا بعد تلقيها رحمًا مزروعًا من متبرعة حية في أواخر عام 2017، وفي سبتمبر 2019، ولدت "كايلا ولانس" طفلها عن طريق الولادة القيصرية، وحدثت عملية الزرع والولادة في المركز الطبي بجامعة بايلور في دالاس.