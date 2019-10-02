شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الربو على الهرمونات الذكورية لدى المرأة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء البدينات المصابات بالربو لديهن مستويات منخفضة من هرمون" التستوستيرون"( هرمون الذكورة )، مقارنة بتلك اللاتي لا يعانين من الربو.

وقال الدكتور"خوان فورنو"، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن": إنه من بين النساء البدينات ، فإن النساء المصابات بالربو هن أكثر عرضة لمستويات أقل من هرمون" استراديول"، وهو هرمون جنسى آخر ، مقارنة بالسيدات اللاتى لا يعانين من الربو"، بالإضافة إلى أن من بين الرجال الذين لا يعانون من السمنة المفرضة ، فإن المصابين بالربو هم أكثر عرضة لمستويات هرمون" أستراديول"، أقل من أولئك الذين لا يعانون من الربو.

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وأفادت دراسات سابقة بوجود فروق محددة بين مرضى الربو عند الأطفال والكبار على أساس الجنس، وعلى الرغم من أن الربو أكثر شيوعًا بين الأولاد أكثر من البنات، إلا أنه عند النساء أكثر منه عند الرجال وبالنظر إلى أن هرمونات الجنس قد تفسر هذه الاختلافات الخاصة بالجنس، فإن الدكتور "هان مايكل"، عالم الأوبئة في مستشفى الأطفال في بيتسبير ج، فى الولايات المتحدة، أفاد بأنهم أجروا هذه الدراسة لفحص ما إذا كانت الهرمونات الجنسية مرتبطة بالربو لدى الرجال والنساء البالغين.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن هرمونات الجنس المتداولة استراديول وهرمون التستوستيرون الحر يسهمان في اختلافات الجنس في الربو بين البالغين ويبدو أيضا أن السمنة تعدل من تأثير هذه الهرمونات على الربو لدى النساء والرجال".