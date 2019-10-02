شكرا لقرائتكم خبر عن تعرضك لماكينات الـ ATM أثناء الحمل يهدد صحة جنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يتعرضون لمادة كيميائية مثيرة للجدل موجودة في إيصالات ماكينات الدفع ، قد يكونون أكثر عرضة لخطر صعوبة التنفس بعد الولادة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام العلماء في معهد برشلونة للصحة العالمية بتحليل عينات البول من أكثر من 2600 من الأمهات الحوامل.

ووجد الباحثون أن النساء اللائي لديهن "مستويات عالية" من البيزفينول أ (BPA) في برازهم كن أكثر عرضة بنسبة 13% لإنجاب طفل مصاب بأزمة تنفسية.

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وأظهرت النتائج أن هؤلاء الأطفال عندما يصلوا إلى فترة الشباب يصبحون أكثر عرضة لضعف وظائف الرئة.

وحذر الباحثون من أن انخفاض وظائف الرئة في الحياة المبكرة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض الرئة القاتلة ، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ويُعتقد الباحثون أن مادة الـ “BPA” - الموجود أيضًا في مستحضرات التجميل والزجاجات البلاستيكية - تؤدي إلى تعطيل الهرمونات وتغيير "العديد من وظائف الجسم" ، بما في ذلك الرئتين.

وأضاف الباحثون أن الأطفال في الرحم معرضين بشكل خاص لأنهم أقل قدرة على إزالة "المواد السامة" والجهاز التنفسي لا يزال يتطور.