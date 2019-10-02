صحة ورشاقة

التغيرات الطارئة على شكل ولون أظافر أصابع اليد والقدم تدق ناقوس الخطر

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قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن التغيرات الطارئة على شكل ولون أظافر أصابع اليد والقدم، تدق ناقوس الخطر، إذ قد تنذر بأمراض خطيرة تصل إلى السرطان.

وأوضح المركز الألماني أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو الرمادي، قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، وقد يشير اللون الرمادي أيضاً إلى نقص الحديد، أوالزنك، والفيتامينات، أما اللون الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد.

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وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب، أوالرئة، أوالكبد.

وقد يشير ترقق الأظافر وتقصفها إلى مشاكل في الغدة الدرقية أو إلى نقص المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم، والحديد، وفيتامين A وB وفيتامين B7 المعروف باسم البيوتين.

لذلك يجب استشارة الطبيب لتحديد سبب هذه الأعراض والعلاج في الوقت المناسب.

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